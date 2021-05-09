ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Над Беларусью снова заметили спутники Starlink. Как это было

09.05.2021 11:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 8 мая некоторые жители Минска заметили в небе цепочку огней. Это были не самолеты и уж тем более не НЛО — а просто партия спутников Starlink.

Нечто подобное мы уже наблюдали год назад. Напомним: Starlink был разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тысяч спутников (в будущем — из 30 тысяч)

Не так давно компания запустила еще 60 новых спутников, но судя по сервису findstarlink.com, примерно в десять вечера 8 мая мы могли видеть «старую» партию (в сообщении на сайте говорится, что новейшую партию не будет «хорошо видно» в наших краях минимум в течение следующих пяти дней). Цепочка огней будет видна белорусам еще минимум три дня (следите за расписанием на сайте findstarlink.com).

Вот, например, как то выглядело на видео, выложенном в Instagram-блоге «ГдеХодил» (присмотритесь к крошечным мигающим точечкам).

Но, конечно, это зрелище наблюдали не мы одни. В соцсетях можно увидеть множество постов из Украины, Польши, Германии, Франции и других мест, также посвященных «поезду спутников».

Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко: я больше не боюсь грунт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by