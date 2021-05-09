Над Беларусью снова заметили спутники Starlink. Как это было

Нечто подобное мы уже наблюдали год назад. Напомним: Starlink был разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тысяч спутников (в будущем — из 30 тысяч)
Не так давно компания запустила еще 60 новых спутников, но судя по сервису findstarlink.com, примерно в десять вечера 8 мая мы могли видеть «старую» партию (в сообщении на сайте говорится, что новейшую партию не будет «хорошо видно» в наших краях минимум в течение следующих пяти дней). Цепочка огней будет видна белорусам еще минимум три дня (следите за расписанием на сайте findstarlink.com).
Вот, например, как то выглядело на видео, выложенном в Instagram-блоге «ГдеХодил» (присмотритесь к крошечным мигающим точечкам).
Но, конечно, это зрелище наблюдали не мы одни. В соцсетях можно увидеть множество постов из Украины, Польши, Германии, Франции и других мест, также посвященных «поезду спутников».
девачкииии, а вы видели спутники маска?
вот лично я сначала мысленно начала прощаться с жизнью
схватила так сказать паническую атаку, а потом узнала чё это такое…
страшно красиво