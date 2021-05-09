Над Беларусью снова заметили спутники Starlink. Как это было

Источник материала: Tut.by

Вечером 8 мая некоторые жители Минска заметили в небе цепочку огней. Это были не самолеты и уж тем более не НЛО — а просто партия спутников Starlink.

Если 70+ летящих на одинаковом расстоянии друг за другом огоньков на небе — это StarLink Илона Маска, то я их сейчас вживую видел, судя по всему. — Gypsynkov (@gypsynkov) May 8, 2021

Нечто подобное мы уже наблюдали год назад . Напомним: Starlink был разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тысяч спутников (в будущем — из 30 тысяч)

Не так давно компания запустила еще 60 новых спутников, но судя по сервису findstarlink.com , примерно в десять вечера 8 мая мы могли видеть «старую» партию (в сообщении на сайте говорится, что новейшую партию не будет «хорошо видно» в наших краях минимум в течение следующих пяти дней). Цепочка огней будет видна белорусам еще минимум три дня (следите за расписанием на сайте findstarlink.com ).

Вот, например, как то выглядело на видео, выложенном в Instagram-блоге « ГдеХодил » (присмотритесь к крошечным мигающим точечкам).

Но, конечно, это зрелище наблюдали не мы одни. В соцсетях можно увидеть множество постов из Украины, Польши, Германии, Франции и других мест, также посвященных «поезду спутников».