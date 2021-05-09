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Фотофакт. В Минске коммунальщики закрасили надпись «Не простим фашистскую гадину»

09.05.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Снимок был сделан накануне Дня Победы.

— Дьявол всегда кроется в мелочах. Вы знаете, почему закрашивают такие надписи в Беларуси накануне Дня Победы? — комментирует фото Телеграм-канал Ник и Майк. — Потому, что они антигосударственные. Потому что они подрывают саму суть режима. Потому что все знают, кто главный фашист.


Фото из Телеграм-канала Ник и Майк
 
 
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Вы знаете, почему закрашивают такие надписи в Беларуси накануне Дня Победы?
 
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