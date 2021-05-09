Источник материала: UDF

Фото из Телеграм-канала Ник и Майк

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фотофакт. В Минске коммунальщики закрасили надпись «Не простим фашистскую гадину» Вы знаете, почему закрашивают такие надписи в Беларуси накануне Дня Победы?

— Дьявол всегда кроется в мелочах. Вы знаете, почему закрашивают такие надписи в Беларуси накануне Дня Победы? — комментирует фото Телеграм-канал. — Потому, что они антигосударственные. Потому что они подрывают саму суть режима. Потому что все знают, кто главный фашист.