Уходит легенда: Александр Матерухин завершил карьеру

пресс-служба "Могилева". Об этом сообщает





Матерухин является трехкратным чемпионом Беларуси. Также в его активе шесть сезонов в КХЛ, где он играл за "Донбасс" и минское "Динамо".













За "Могилев" нападающий провел 191 встречу и отметился 133 (66+67) результативными баллами. В 2018 выступал за сборную Беларуси на чемпионате мира.



