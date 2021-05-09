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Уходит легенда: Александр Матерухин завершил карьеру
Источник материала: Партизан
Экс-форвард сборных Беларуси и Украины Александр Матерухин принял решение завершить карьеру.
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Матерухин является трехкратным чемпионом Беларуси. Также в его активе шесть сезонов в КХЛ, где он играл за "Донбасс" и минское "Динамо".
За "Могилев" нападающий провел 191 встречу и отметился 133 (66+67) результативными баллами. В 2018 выступал за сборную Беларуси на чемпионате мира.
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Экс-форвард сборных Беларуси и Украины Александр Матерухин принял решение завершить карьеру.
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