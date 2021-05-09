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ЕС призвал ЮНЕСКО отреагировать на ухудшение ситуации со свободой прессы в Беларуси
Источник материала: Партизан
Европейский союз призывает ЮНЕСКО отреагировать на ухудшение ситуации со свободой выражения мнений и свободой прессы в Беларуси после президентских выборов, говорится в заявлении делегации ЕС в ЮНЕСКО.
«Мы настоятельно призываем ЮНЕСКО как агентство ООН с особым мандатом защищать свободу выражения мнений и свободу печати, отреагировать на дальнейшее ухудшение ситуации в области права на свободу выражения мнений и свободы печати, особенно в отношении журналистов и средств массовой информации, а также всех лиц, желающих свободно выражать свое мнение, в Беларуси после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года», — подчеркивается в заявлении.
В нем отмечается, что белорусские власти продолжают агрессивное преследование белорусских и зарубежных журналистов и работников СМИ, которые регулярно подвергаются преследованиям, запугиваниям и произвольным задержаниям,
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Европейский союз призывает ЮНЕСКО отреагировать на ухудшение ситуации со свободой выражения мнений и свободой прессы в Беларуси после президентских выборов,...
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