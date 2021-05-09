Лукашенко: Великая Победа – одно из самых грандиозных событий в истории белорусского народа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил цветы к монументу Победы в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Глава государства отметил, что Великая Победа является одним из самых грандиозных событий в истории белорусского народа, а подвиг воинов – символом мужества, патриотизма и человечности.

«Пример сплоченности, дружбы и братства людей разных убеждений и веры. Неиссякаемый источник мощной созидательной духовной энергии, которая так необходима нам сегодня – в Год нашего единства. Чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость, нам нужно самое простое – быть рядом, сплотиться», – подчеркнул Лукашенко.

Почтить память погибших в годы Великой Отечественной также пришли официальные делегации госорганов, трудовых коллективов столичных предприятий, представителей общественных и профсоюзных организаций, администраций районов, духовенство, депутаты, молодежь.