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Лукашенко: Великая Победа – одно из самых грандиозных событий в истории белорусского народа

09.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил цветы к монументу Победы в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Глава государства отметил, что Великая Победа является одним из самых грандиозных событий в истории белорусского народа, а подвиг воинов – символом мужества, патриотизма и человечности.

«Пример сплоченности, дружбы и братства людей разных убеждений и веры. Неиссякаемый источник мощной созидательной духовной энергии, которая так необходима нам сегодня – в Год нашего единства. Чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость, нам нужно самое простое – быть рядом, сплотиться», – подчеркнул Лукашенко.

Почтить память погибших в годы Великой Отечественной также пришли официальные делегации госорганов, трудовых коллективов столичных предприятий, представителей общественных и профсоюзных организаций, администраций районов, духовенство, депутаты, молодежь.



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Теги: Минск
 
 
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По словам президента Беларуси, подвиг воинов – это символ мужества, патриотизма и человечности.
 
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