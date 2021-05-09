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Лукашенко: Великая Победа – одно из самых грандиозных событий в истории белорусского народа
09.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил цветы к монументу Победы в Минске, передает телеканал «МИР 24».
Глава государства отметил, что Великая Победа является одним из самых грандиозных событий в истории белорусского народа, а подвиг воинов – символом мужества, патриотизма и человечности.
Почтить память погибших в годы Великой Отечественной также пришли официальные делегации госорганов, трудовых коллективов столичных предприятий, представителей общественных и профсоюзных организаций, администраций районов, духовенство, депутаты, молодежь.
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По словам президента Беларуси, подвиг воинов – это символ мужества, патриотизма и человечности.
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