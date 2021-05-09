Александр Лукашенко возложил цветы к Монументу Победы в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске состоялось возложение цветов и венков к Монументу Победы. Телеканал «МИР 24» вел прямую трансляцию из центра белорусской столицы.

Возложение цветов прошло в рамках патриотической акции «Беларусь помнит!», посвященной 76-й годовщине Великой Победы.

После торжественного мероприятия на разных площадках столицы пройдут праздничные концерты. В большой программе празднования также выставки военной техники и международный турнир по силовому экстриму Minsk Strong Battle – 2021.

Вечером на площади Победы начнется гала-концерт «Подвиг народа бессмертен». Завершит торжества праздничный фейерверк, который будет дан в 23:00 на пяти площадках.