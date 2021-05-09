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Глава КГБ: мы ждем от американцев ответы

09.05.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая - Sputnik. Белорусские спецслужбы будут действовать еще более жестко при пресечении попыток государственного переворота, эксклюзивно для Sputnik рассказал глава КГБ Иван Тертель.

Отвечая на вопрос о новых подробностях расследования о попытке переворота в республике председатель Комитета госбезопасности сказал, что "следствие идет, и на данном этапе с учетом тайны следствия ничего добавить нельзя".

При этом он сообщил, что из КГБ "направили запросы в Соединенные Штаты, Литву и Украину. В них указаны все подробности, указано все, что необходимо выяснить на территории этих государств исчерпывающе".

"Мы ждем от наших американских партнеров соответствующие ответы. Надеемся, что они будут. Кроме того, запросили экстрадицию данных лиц на свою территорию для того, чтобы дать им правовую оценку в соответствии с нашим законодательством", - уточнил Иван Тертель.

После чего обратил внимание, что это международная практика и по таким делам сотрудничают правоохранительные органы и спецслужбы.

"Если ответов нет, или принимается решение не экстрадировать (данных лиц), то это тоже определенная информация, которую следует учитывать и на определенные размышления она наводит", - добавил глава КГБ.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Отвечая на вопрос, сколько людей запрошено на экстрадицию, Иван Тертель заметил, что "в Соединенных Штатах мы знаем, что еще есть лица, которые причастны, поэтому больше пока озвучить нельзя". В Литву и Украину также направлены запросы на экстрадицию подозреваемых в попытке переворота.

"Мы предупреждаем, если будут такие поползновения, а мы знаем, что это (расследование - Sputnik) отдельных лиц не остановило, мы будем действовать еще более жестко. И если потребуется, то в такой же практике, как действуют другие спецслужбы, в том числе, США, Израиль и другие страны. Кровопролития мы не допустим. Если все же на нашей территории прольется кровь, мы будем действовать корректно согласно складывающейся практике спецслужб по всему миру", - резюмировал глава КГБ.

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Теги: Минск
 
 
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