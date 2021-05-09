Для меня вся война – бой: история паренька, которому война не дала постареть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Военная судьба полковника милиции в отставке минчанина Андрея Васильевича Ломоносова похожа на судьбу миллионов юношей, родившихся в 1925-24 годах. Именно их потом назовут "мальчиками войны", которые, едва достигнув совершеннолетия, заменили на полях сражений павших в боях дедов и отцов.

Обычная судьба

Еще несколько десятилетий назад фронтовая история полковника в отставке Андрея Васильевича Ломоносова не была чем-то уникальным – таких, как он, были сотни тысяч. Ушел на фронт в 18, после освобождения Беларуси, и все это время прошагал в солдатской шинели. Но в 2021 году, когда ему уже 96 и ветеранов с каждым годом становится все меньше, самая обычная судьба кажется подвигом. И каждое живое воспоминание, каждый нюанс становятся ценными.

Не смог увеличить возраст

Наш герой родился на юге Беларуси в Лельчицком районе Гомельской области. В школу пошел в 6 лет, хотя в те времена в первый класс детей брали с восьми. По окончании 10-летки встал вопрос, что делать дальше – в те довоенные времена подростков в 16 лет не брали ни в институт, ни на серьезную работу.

"Куда ни пойдешь – везде говорят: приходи, когда исполнится 18 лет. И я решил пройти медкомиссию, увеличить себе возраст на два года, с этими мыслями поехал в Бобруйск, где меня 22 июня 1941 года и застала война. В тот же день я вернулся в свою деревню. Вот так и не дала мне война увеличить себе возраст", – рассказывает ветеран.

До 26 июня 1944 года он находился на оккупированной нацистами территории и занимался сельским хозяйством.

Ушел на фронт

Когда после освобождения Беларуси началась массовая мобилизация, юный Андрей Ломоносов ушел на фронт.

"В июне 1944 года меня мобилизовали, отправили вместе с другими ребятами на сборный пункт в Бобруйск. Там было примерно две сотни парней, нас определили в запасной полк, которому дали приказ идти по направлению Минска", – вспоминает ветеран.

По его словам, в тот период, хотя Красная Армия уже победоносно наступала по всей линии фронта, были большие людские потери.

"Приезжали офицеры и набирали молодое пополнение в те дивизии, которые понесли особо серьезные людские потери. Меня определили в артиллерийский полк в штабную батарею связистом", – рассказал Андрей Васильевич. Причем начал воевать он в гражданской одежде, только потом интенданты выдали солдатское обмундирование.

Первый бой

Ветеран делится разными военными воспоминаниями, помнит, как шли от одного города к другому, в сторону Польши, как повернули в сторону Балтики. А вот каким был первый бой, память не сохранила.

© Sputnik / Анна Нефедова Награды ветерана

"Свой первый бой мне трудно вспомнить, Я был связист, поддерживал связь передовых наших дивизионов со штабом полка. Тогда на нашем направлении постоянно были сильные бои. Но таких боев, чтобы я шел в атаку, у меня не было. Потому что я поддерживал связь. Шел с пехотой. Мне приходилось передавать в штаб все боевые новости. Поэтому сказать, что помню свой первый бой, мне трудно. Для меня вся война – был бой", – делится воспоминаниями ветеран.

Встретил Победу в окопе

Андрей Васильевич рассказал, что части Третьего Белорусского фронта, в которых он воевал, немного не дошли до Кенигсберга.

"При наступлении мы продвинулись чуть западнее Кенигсберга, наша дивизия перед самым окончанием войны вышла на берег Балтийского моря. Но бои шли еще очень ожесточенные, самолеты врага бомбили все время. Тогда, уже в самом конце войны, много наших ребят полегло", – рассказал он.

Ветеран хорошо помнит, где его застала новость о Победе.

"9 мая 1945 года нас сняли с окопов и объявили, что закончилась война. Вот для меня, пожалуй, война закончилась в окопе, на берегу Балтийского моря. Но в сам Кенигсберг мы не попали", – сказал он.

Рядовой Ломоносов был ранен и прошел три госпиталя, в том числе и на территории Пруссии.

"Когда наш полк попал в окружение и немцы вышли нам в тыл, меня ранило в левую ногу. Помню, как немцы косят трассирующими пулями, как лежу раненый, слышу разговор немцев. Потом часть наших ребят вернулась и подобрала меня", – рассказал ветеран.

Послевоенная юность

Сразу после окончания Великой Отечественной войны рядового Ломоносова отправили в Краснодарский край, где он и еще сотни таких молодых солдат, пришедших с полей военных сражений, помогали строить новую мирную жизнь. Убирали урожай, восстанавливали разрушенные деревни и города. А в марте 1948 года, после демобилизации, он вернулся в родную Беларусь. В Бобруйске окончил техникум, пошел работать в ГАИ, поступил во Всесоюзный юридический заочный институт, но выпускался уже юристом из БГУ.

© Sputnik / Анна Нефедова Накануне 9 Мая Андрея Васильевича пришли поздравить сотрудники Академии МВД

Тогда юридическая профессия в милиции было делом редким. Андрей Ломоносов занимался подготовкой кадров, поднимался по служебной лестнице, получал новые милицейские звания. С 1968 года почти 10 лет проработал в руководстве ГАИ Минской области, потом работал на руководящей должности в ГАИ МВД, в 1984 году закончил службу в звании полковника.

Главное – мы победили

Полковник в отставке 96-летний Андрей Васильевич Ломоносов в его почтенном возрасте живет один, в опрятной однокомнатной квартире на окраине Минска. Любимая жена, с которой он познакомился в послевоенном Бобруйске в театре и прожил почти 60 лет в браке, умерла 11 лет назад. У Андрея Васильевича двое сыновей и взрослый внук Артем. Накануне 9 Мая его пришли поздравить сотрудники Академии МВД.

Ветеран сожалеет, что на 9 Мая не сможет поднять фронтовые сто грамм. "Уже силы не те, да и лекарства пью. И вот руку недавно сломал, медсестричка ко мне приходит на перевязку. Это все ерунда, главное – мы победили тогда, в мае 45-го", – говорит Андрей Васильевич на прощание.

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