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Бывший хоккеист сборной Беларуси скончался на 57-м году жизни
Источник материала: Tut.by
Трехкратный чемпион Беларуси по хоккею Игорь Стефанович скончался на 57-м году жизни, сообщает
Игорь Стефанович выступал за гродненский «Неман» и минское «Динамо». В конце 90-х нападающий играл за сборную Беларуси по хоккею.
После завершения карьеры работал тренером в системах «Динамо», «Гомеле» и солигорского «Шахтера».
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Трехкратный чемпион Беларуси по хоккею Игорь Стефанович скончался на 57-м году жизни, сообщает hockey.by.
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