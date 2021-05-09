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Бывший хоккеист сборной Беларуси скончался на 57-м году жизни

09.05.2021 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трехкратный чемпион Беларуси по хоккею Игорь Стефанович скончался на 57-м году жизни, сообщает hockey.by.


Игорь Стефанович выступал за гродненский «Неман» и минское «Динамо». В конце 90-х нападающий играл за сборную Беларуси по хоккею.

После завершения карьеры работал тренером в системах «Динамо», «Гомеле» и солигорского «Шахтера».

 
Теги: Гомель
 
 
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Трехкратный чемпион Беларуси по хоккею Игорь Стефанович скончался на 57-м году жизни, сообщает hockey.by.
 
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