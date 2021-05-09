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Праздник 9 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины

09.05.2021 12:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 9 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
9 мая все православные христиане чтут память святого Василия и праведной Глафиры Амасийской. Что можно и нельзя делать в этот день, а также у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Также в народе этот день называют Глафира Горошница.

Церковное предание повествует о епископе Василии и «праведной деве» Глафире, живших в начале IV века, в годы гонений первых христиан. Наши предки в этот день обычно садили горох и картофель.

Главные приметы этого дня


Если в этот день ясное небо и роса на траве - будет щедрый урожай овощей.

Пение птиц напоминает крик лягушки в этот день – к скорому дождю.

Сильный утренний ветер, ослабевший к вечеру, сулит погожую и ясную погоду на ближайшие дни.

Если 9 мая у облаков не видно верхнюю часть, то в ближайшие несколько часов можно было ожидать сильную грозу и проливной дождь.

Морозный утренник в девятый майский день сулит такой же мороз утром через семь дней.

Ясное солнечное утро - пора заниматься посевами.

Пошел снег в этот день - ждите урожай гречки.

Кстати, снег в этот день обещает много травы и хороший сенокос.

Что нельзя делать в этот день


В этот день нельзя стричься - будет ссора с близкими.

Именины сегодня отмечают: Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.
 
 
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