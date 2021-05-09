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Праздник 9 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Также в народе этот день называют Глафира Горошница.
Церковное предание повествует о епископе Василии и «праведной деве» Глафире, живших в начале IV века, в годы гонений первых христиан. Наши предки в этот день обычно садили горох и картофель.
Главные приметы этого дня
Если в этот день ясное небо и роса на траве - будет щедрый урожай овощей.
Пение птиц напоминает крик лягушки в этот день – к скорому дождю.
Сильный утренний ветер, ослабевший к вечеру, сулит погожую и ясную погоду на ближайшие дни.
Если 9 мая у облаков не видно верхнюю часть, то в ближайшие несколько часов можно было ожидать сильную грозу и проливной дождь.
Морозный утренник в девятый майский день сулит такой же мороз утром через семь дней.
Ясное солнечное утро - пора заниматься посевами.
Пошел снег в этот день - ждите урожай гречки.
Кстати, снег в этот день обещает много травы и хороший сенокос.
Что нельзя делать в этот день
В этот день нельзя стричься - будет ссора с близкими.
Именины сегодня отмечают: Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.
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Именины сегодня отмечают: Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.
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