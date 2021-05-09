Повар, парикмахер, слухач. Какие профессии были особенно нужны в годы Великой Отечественной?

Источник материала: ОНТ

Поговорим о профессиях Великой Отечественной.





На фронте, вторым человеком после командира, был повар. Воевать на пустой желудок солдаты не хотели, поэтому главного по кухне берегли и чтили. Готовить приходилось порой буквально под обстрелом. И не только готовить, а еще и доставлять пищу солдатам на передовую. Как отмечают военные историки, любимыми блюдами солдат были кулеш (жидкая каша с мясом), борщ, щи, тушёный картофель и гречка с мясом.

В 1941 году десятки парикмахеров ушли на фронт. При этом многие из них всё же умудрялись оставаться верными своей профессии, скрашивая красноармейцам суровые условия. Хорошего парикмахера, если таковой вдруг появлялся в части, бойцы уважали. Для каждого он был напоминанием о довоенных временах, в которых существовали парикмахерские с большими зеркалами, удобными креслами и терпко пахнущим одеколоном.

В военное время кондуктор почти в буквальном смысле отвечал за всё. И груз, и сам поезд находились под постоянным его присмотром. Машинисты в кабине локомотива редко оглядывались на состав: их дело было смотреть вперед. Остальное ложилось на плечи кондукторов. Поэтому, по важности и почёту, они стояли на одном уровне с машинистами. Во время Великой Отечественной в этой профессии в основном были девушки 17-18 лет.

Советские рупористы вели устную агитацию на немецком языке. При политотделах армий из числа наиболее образованных солдат создавались особые отделения так называемых агитаторов, главной задачей которых было при помощи примитивного рупора, сделанного вручную из жести, убедить противника сдаться в плен. Рупорист еще до начала боя зачитывал из передового окопа обращение к врагу.

В годы Великой Отечественной войны отвагу проявляли не только люди. Около 60 тыс. собак, как породистых, так и обычных дворняг, были призваны в армию. Собаки помогали людям на всех фронтах – искали мины, вытаскивали раненых из развалин. Собаки-связные за годы войны доставили более 20 тыс. донесений, протянули около 8 тыс. км телефонных проводов. Также было разминировано более 300 крупных городов.

На многомиллионную армию таких людей, как слухачи, было 200-300 человек. Целью их острейшего слуха были вражеские самолеты. Слухачи вращали многотонную установку, добиваясь, чтобы в ушах слышался звук одинаковой силы. Это означало - рупоры наведены точно на самолет. Затем через специальное устройство, учитывающее всякие помехи маленькую скорость звука, ветер, разные свойства воздуха зимой и летом - данные слухачей поступали на прожектор.

Аэростаты воздушного заграждения предназначались для защиты от нападения пикирующих и низколетящих самолетов наиболее важных объектов. Свой боевой счет аэростатчики открыли уже в ночь на 23 июля 1941 года, когда немецкие бомбардировщики двинулись к столице. Эта атака была успешно отбита, к городу прорвались лишь единичные самолеты. Количество подразделений аэростатов увеличивалось. К середине 1943 года небо Москвы защищали уже 440 воздушных постов.

Служба военных метеорологов, как говорится, была и опасна, и трудна. И к тому же проходила в условиях строгой секретности. Точные прогнозы погоды нужны были как противнику, так и частям сражающейся Красной армии. Например, прогнозы уровня рек и проходимости местности для тяжелой техники требовались при планировании боевых операций на суше. Атмосферные прогнозы нужны были для операций в небе.

Конечно, во время войны главными профессиями были – бойцы, военные и солдаты. Но чтобы армия правильно функционировала, чтобы все организационные и сопутствующие вопросы решались максимально незаметно и вовремя, силами одних только военных не обходились. Именно благодаря слаженной работе всех фронтовых специальностей и была одержана Великая Победа.

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