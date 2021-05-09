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«Когда вспоминаю, кричать хочется, а не только плакать». Узница Витебского концлагеря рассказала свою историю

09.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Когда вспоминаю, кричать хочется, а не только плакать». Узница Витебского концлагеря рассказала свою историю

Бывшая узница Витебского концлагеря Ираида Ивановская рассказала о том, что ей довелось пережить в годы Великой Отечественной войны. 

Подробнее – в видео:


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Бывшая узница Витебского концлагеря Ираида Ивановская рассказала о том, что ей довелось пережить в годы Великой Отечественной войны.  Подробнее – в видео: ...
 
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