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«Когда вспоминаю, кричать хочется, а не только плакать». Узница Витебского концлагеря рассказала свою историю
Источник материала: ОНТ
Бывшая узница Витебского концлагеря Ираида Ивановская рассказала о том, что ей довелось пережить в годы Великой Отечественной войны.
Подробнее – в видео:
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«Когда вспоминаю, кричать хочется, а не только плакать». Узница Витебского концлагеря рассказала свою историю
Бывшая узница Витебского концлагеря Ираида Ивановская рассказала о том, что ей довелось пережить в годы Великой Отечественной войны. Подробнее – в видео: ...
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