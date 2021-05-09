Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси 10 мая из-за заморозков

Источник материала: ОНТ

10 мая в Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков, сообщили БЕЛТА в Белгидрометцентре.

Без осадков и небольшая облачность ожидается в понедельник. Ветер будет юго-восточный умеренный, южный, по западу днем – порывистый.

Температура воздуха ночью ожидается +1…+7 °C, до +9°C – по западу, на почве и местами в воздухе в юго-восточной части республики будут заморозки от 0°C до -2°C. От +16°C по востоку до +23°C по западу ожидается максимальная температура воздуха днем.

Фото: БЕЛТА

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