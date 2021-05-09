Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь будет стоять намертво

Источник материала: ОНТ

Белорусы не позволят смотреть с презрением на свою землю и будут ее защищать, чего бы это ни стоило. Об этом 9 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время церемонии возложения цветов к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы.

Александр Лукашенко также обратился к тем, что после последних событий забеспокоился за будущее – свое, своих детей и внуков.

Глава государства добавил, что эти слова должны услышать не только в Беларуси.

Фото: БЕЛТА

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