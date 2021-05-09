|
Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь будет стоять намертво
Источник материала: ОНТ
Белорусы не позволят смотреть с презрением на свою землю и будут ее защищать, чего бы это ни стоило. Об этом 9 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время
Александр Лукашенко также обратился к тем, что после последних событий забеспокоился за будущее – свое, своих детей и внуков.
Глава государства добавил, что эти слова должны услышать не только в Беларуси.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы не позволят смотреть с презрением на свою землю и будут ее защищать, чего бы это ни стоило. Об этом 9 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)