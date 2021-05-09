«Самое главное в патриоте – это то, что он всегда желает добра» – белорусский художник-баталист

Источник материала: ОНТ

Полотна белорусского художника-баталиста Владимира Сайко хранятся не только в отечественных национальных музеях, они есть в музеях Франции, Германии, США, Италии. При этом половина полотен посвящены военным временам.

Владимир Сайко, художник-баталист: «Патриот всегда более нейтрален ко всему. Потому что патриотизм – это любовь к этой земле, любовь к этому небу, к тому, что было здесь раньше. Это изучение тем, которые мало, допустим, кем-то подняты, изучены. И самое главное, что патриот всегда желает добра. Без этого невозможно. Потому как здесь живут люди, молодое поколение и будет жить еще одно поколение, потом еще и еще. Самое главное в патриоте – это то, что он всегда желает добра».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram