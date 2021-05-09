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«Самое главное в патриоте – это то, что он всегда желает добра» – белорусский художник-баталист
Источник материала: ОНТ
Полотна белорусского художника-баталиста Владимира Сайко хранятся не только в отечественных национальных музеях, они есть в музеях Франции, Германии, США, Италии. При этом половина полотен посвящены военным временам.
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Полотна белорусского художника-баталиста Владимира Сайко хранятся не только в отечественных национальных музеях, они есть в музеях Франции, Германии, США,...
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