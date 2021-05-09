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Лукашенко: белорусам нужно еще больше сплотиться для сохранения Беларуси и ее независимости
Источник материала: ОНТ
Чтобы сохранить Беларусь, ее независимость и суверенитет, белорусы должны сплотиться еще больше. Об этом 9 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время
Глава государства отметил: для сохранения Беларуси, ее независимости и суверенитета, белорусам нужно самое простое – сплотиться, быть рядом.
Фото: БЕЛТА
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Чтобы сохранить Беларусь, ее независимость и суверенитет, белорусы должны сплотиться еще больше. Об этом 9 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во...
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