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Лукашенко: белорусам нужно еще больше сплотиться для сохранения Беларуси и ее независимости

09.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: белорусам нужно еще больше сплотиться для сохранения Беларуси и ее независимости

Чтобы сохранить Беларусь, ее независимость и суверенитет, белорусы должны сплотиться еще больше. Об этом 9 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время церемонии возложения цветов к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы.

Глава государства отметил: для сохранения Беларуси, ее независимости и суверенитета, белорусам нужно самое простое – сплотиться, быть рядом.

Фото: БЕЛТА

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Чтобы сохранить Беларусь, ее независимость и суверенитет, белорусы должны сплотиться еще больше. Об этом 9 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во...
 
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