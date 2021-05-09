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«Забросал гранатами огневую пулеметную точку». Внук Владимира Ивановича Шульца рассказал о подвигах деда в годы Великой Отечественной
Источник материала: ОНТ
Слово детям, которые помнят. И спасибо их родителям, что эту память хранят.
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«Забросал гранатами огневую пулеметную точку». Внук Владимира Ивановича Шульца рассказал о подвигах деда в годы Великой Отечественной
Слово детям, которые помнят. И спасибо их родителям, что эту память хранят. Подробнее – в видео: Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram
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