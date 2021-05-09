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Лукашенко: мир должен помнить о трагедии белорусского народа
Источник материала: ОНТ
Мир должен помнить о трагедии белорусского народа, который в годы Великой Отечественной войны столкнулся с истреблением мирного населения. Данную тему государство будет поднимать на самом высоком международном уровне. Об этом 9 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время
Александр Лукашенко отметил, что мир должен помнить, знать о трагедии нашего народа.
Глава государства заверил, что белорусы никогда не предадут великий подвиг, не позволят отобрать Великую Победу.
Президент подчеркнул: еще живы дети войны, они своими глазами видели, как прислужники-полицаи и гитлеровские изуверы жгли их матерей, сестер и братьев, как вешали и пытали патриотов, убивали младенцев.
Фото: БЕЛТА
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Мир должен помнить о трагедии белорусского народа, который в годы Великой Отечественной войны столкнулся с истреблением мирного населения. Данную тему...
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