Лукашенко: мир должен помнить о трагедии белорусского народа

Источник материала: ОНТ

Мир должен помнить о трагедии белорусского народа, который в годы Великой Отечественной войны столкнулся с истреблением мирного населения. Данную тему государство будет поднимать на самом высоком международном уровне. Об этом 9 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время церемонии возложения цветов к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы.

Александр Лукашенко отметил, что мир должен помнить, знать о трагедии нашего народа.

Глава государства заверил, что белорусы никогда не предадут великий подвиг, не позволят отобрать Великую Победу.

Президент подчеркнул: еще живы дети войны, они своими глазами видели, как прислужники-полицаи и гитлеровские изуверы жгли их матерей, сестер и братьев, как вешали и пытали патриотов, убивали младенцев.

Фото: БЕЛТА

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