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Лукашенко: чем дальше уходят в историю события ВОВ, тем величественнее встает перед нами подвиг наших дедов
Источник материала: ОНТ
Чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны, тем грандиознее и величественнее встает перед сегодняшними поколениями подвиг их дедов и прадедов. Об этом 9 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время
Президент отметил: это была эпохальная битва за сохранение человечества, за жизнь на земле, Великая Победа добра над вселенским злом.
Глава государства подчеркнул, что белорусы преклоняются также и перед самоотверженным трудом людей, которые вернулись на пепелища родных сел и городов и поднимали страну из руин.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: чем дальше уходят в историю события ВОВ, тем величественнее встает перед нами подвиг наших дедов
Чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны, тем грандиознее и величественнее встает перед сегодняшними поколениями подвиг их дедов и...
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