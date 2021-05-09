Лукашенко: чем дальше уходят в историю события ВОВ, тем величественнее встает перед нами подвиг наших дедов

Источник материала: ОНТ

Чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны, тем грандиознее и величественнее встает перед сегодняшними поколениями подвиг их дедов и прадедов. Об этом 9 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы.

Президент отметил: это была эпохальная битва за сохранение человечества, за жизнь на земле, Великая Победа добра над вселенским злом.

Глава государства подчеркнул, что белорусы преклоняются также и перед самоотверженным трудом людей, которые вернулись на пепелища родных сел и городов и поднимали страну из руин.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram