«Хатынь», «Дальва», «Катюша». Памятные места Беларуси, на которые стоит заехать 9 Мая и не только

Источник материала: ОНТ

На карте Беларуси множество памятных мест, посвященных Великой Отечественной. В разных уголках есть на что посмотреть. Вот несколько маршрутов, куда можно заехать сегодня – в День Победы – и не только.





Начнем свое путешествие с города, где начинаются дороги Беларуси – с Минска. В столице располагается архитектурно-скульптурный комплекс «Минск – город-герой». Стела, которая была возведена в 1985-м, сегодня входит в ансамбль Музея Великой Отечественной войны. А в самом сердце города разместилась Площадь Победы с Вечным огнем.

Продолжаем путь и выезжаем за границы Минска. Держим курс на север: в Логойском районе сразу два значимых места, и оба – памятники сожженым деревням: государственный мемориальный комплекс «Хатынь» и мемориальный комплекс «Дальва».

Едем дальше! И обязательно заглядываем в Витебск – здесь есть достопримечательность, которую горожане прозвали «Три штыка». Мемориальный комплекс «Площадь Победы» расположен на берегу реки Двины в сердце города и был установлен в честь советских воинов и партизан Витебщины.

А вот на берегу Днепра, в городе Орша находится мемориальный комплекс «Катюша». Он посвящен легендарной боевой установке и включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

В Могилеве тоже есть, на что посмотреть. Например, отличная локация – Буйничское поле. На месте ожесточенных боев, которые велись на подходах к областному центру, находится этот мемориал. Здесь есть алая часовня с именами погибших и маятником Фуко — символом вечной памяти. А еще можно познакомиться с экспозицией военной техники.

А на 1-м километре шоссе Могилев – Чаусы находится необычная достопримечательность. Это бетонная землянка, которую возвели на месте, где прошло первое совещание, на котором обсуждали стратегию обороны Днепровского рубежа.

Направляемся в Гомельскую область! Одно из самых масштабных сражений 1943 года – форсирование Днепра – началось под Лоевом. Здесь же находится и одноименный мемориальный комплекс с 22-метровой копией минской стелы с площади Победы.

А в агрогородке Красный берег во времена Великой Отечественной был организован концлагерь, где из ни в чем не повинных детей выкачивали кровь для немецких солдат. В основном это были девочки от 8 лет с первой группой крови и положительным резус фактором. Теперь на этом месте находится мемориальный комплекс «Детям – жертвам войны».

Едем дальше – и попадаем в Брест! Именно здесь приняли на себя первый удар от немецко-фашистских захватчиков. В Брестской крепости, которой присвоено звание «Крепость-герой», сражались представители более 30 национальностей и народностей СССР. Мемориальный комплекс здесь открыли в 1971 году. На его территории – множество скульптур и музеев.

В Гродненской области тоже есть места памяти. Например, мемориальный комплекс «Шауличи». 7 июля 1943 года жители одноименной деревни были расстреляны, а их дома сожжены дотла. По каждому из погибших звонит бронзовый колокол.

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