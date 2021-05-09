«Наши герои». Галина Гудеева в 10 лет прошла 20 км, чтобы передать важную записку связной партизанского отряда

Источник материала: ОНТ

Когда началась война, Галине Иосифовне Гудеевой было 10 лет. Мы не смогли остаться равнодушными и к самой истории, и к тем фотографиям, которые были присланы.





Бобруйск. Один из самых уютных и живописных городов Беларуси. Именно здесь родилась и выросла Галина Иосифовна Гудеева. Человек с фантастической памятью, в свои 90 лет она в мельчайших подробностях помнит события Великой Отечественной войны, словно это было вчера. И каждый год 9 мая обязательно рассказывает их своим детям, внукам и правнукам.

Татьяна Фурс, дочь Галины Гудеевой: «Моя мама – удивительный человек. Она всю жизнь любила людей, жила для людей и самый её любимый праздник – это День Победы. Она помнит от начала войны до конца. И так действительно было».

В годы войны бороться с врагом советским войскам помогали все, даже дети были смелыми и храбрыми, как настоящие защитники Отечества. Вот и маленькая Галя отважилась на героический поступок – отправиться за 20 км от дома, чтобы передать важную записку, которую мама вшила ей в платье. Задача – доставить её тёте Вере Шерснёвой - связной партизанского отряда.

Галина Гудеева: «Я пешком прошла по Слуцкому шоссе, деревню Каменку прошла, и когда я уже подходила к Глусскому шоссе, навстречу шли два немца с автоматами. Я сильно испугалась, но вида не подала. Как шла, так и пошла. И такая довольная, что дошла и тете Вере отдала эту записку. И главное, что я заметила. Партизаны ехали на лошадях. Мне так жалко было их, и так я с радостью смотрела на них через окошко».

Да, без слёз рассказывать о тех ужасных событиях просто невозможно. Ведь смертельная опасность тогда грозила каждому изо дня в день.

Галина Гудеева: «Немцы везде расклеили объявления, чтобы все евреи пришли на улицу Бахарова в Дедново, брали с собой только золотые вещи. Все сразу догадались, что будет что-то нехорошее».

За укрытие евреев белорусским семьям грозил расстрел. Галине тогда было всего 10 лет, но она прекрасно помнит, как несмотря на риск, её мама Наталья Найдун всё же приютила двух евреек: прятала их в подвале вот этого маленького домика. И пусть Галина Иосифовна здесь уже давно не живёт, но с этим местом связаны её самые яркие воспоминания о войне. Например, как однажды в старинной крепости неподалёку немцы жгли военнопленных.

Галина Гудеева: «Издалека видно – пылает всё. И мы думаем, что это горит? Всё сидели, переживали. А потом на завтра люди говорят, что ночью немцы жгли пленных солдат, а кто убегал, того стреляли».

А 28 июня 1944 года по городу прошёл слух, что ночью в Бобруйске будет серьёзный бой. Чтобы защитить свои семьи, люди стали уходить из города – кто пешком, кто на повозке.

Галина Гудеева: «И вот там, на углу, где стоит 26-я школа, вон она видна. Там стоял мужчина лет 40 – или партизан, или подпольщик. Очень хороший человек. Он стоял и всем разъяснял, что люди, возвращайтесь домой, сидите в окопах, что ночью за городом будет большая битва, поэтому вы останетесь живы, если вы вернётесь. И все возвращались, шли домой. И вот он спас многим жизнь, всем бобруйчанам спас жизнь. До сих пор и я живу».

О воинах-освободителях Бобруйска сегодня напоминает большой мемориал на улице Минской. Чтобы своих героев знали ещё многие поколения горожан.

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