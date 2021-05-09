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«Наши герои». Галина Гудеева в 10 лет прошла 20 км, чтобы передать важную записку связной партизанского отряда
Источник материала: ОНТ
Когда началась война, Галине Иосифовне Гудеевой было 10 лет. Мы не смогли остаться равнодушными и к самой истории, и к тем фотографиям, которые были присланы.
Бобруйск. Один из самых уютных и живописных городов Беларуси. Именно здесь родилась и выросла Галина Иосифовна Гудеева. Человек с фантастической памятью, в свои 90 лет она в мельчайших подробностях помнит события Великой Отечественной войны, словно это было вчера. И каждый год 9 мая обязательно рассказывает их своим детям, внукам и правнукам.
В годы войны бороться с врагом советским войскам помогали все, даже дети были смелыми и храбрыми, как настоящие защитники Отечества. Вот и маленькая Галя отважилась на героический поступок – отправиться за 20 км от дома, чтобы передать важную записку, которую мама вшила ей в платье. Задача – доставить её тёте Вере Шерснёвой - связной партизанского отряда.
Да, без слёз рассказывать о тех ужасных событиях просто невозможно. Ведь смертельная опасность тогда грозила каждому изо дня в день.
За укрытие евреев белорусским семьям грозил расстрел. Галине тогда было всего 10 лет, но она прекрасно помнит, как несмотря на риск, её мама Наталья Найдун всё же приютила двух евреек: прятала их в подвале вот этого маленького домика. И пусть Галина Иосифовна здесь уже давно не живёт, но с этим местом связаны её самые яркие воспоминания о войне. Например, как однажды в старинной крепости неподалёку немцы жгли военнопленных.
А 28 июня 1944 года по городу прошёл слух, что ночью в Бобруйске будет серьёзный бой. Чтобы защитить свои семьи, люди стали уходить из города – кто пешком, кто на повозке.
О воинах-освободителях Бобруйска сегодня напоминает большой мемориал на улице Минской. Чтобы своих героев знали ещё многие поколения горожан.
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«Наши герои». Галина Гудеева в 10 лет прошла 20 км, чтобы передать важную записку связной партизанского отряда
Когда началась война, Галине Иосифовне Гудеевой было 10 лет. Мы не смогли остаться равнодушными и к самой истории, и к тем фотографиям, которые были присланы. ...
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