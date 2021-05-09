«Наши Герои». Владислав Высоцкий. Поляк, который сражался за освобождение Беларуси | Документальный репортаж

Источник материала: ОНТ

Мы вспоминаем имена тех, кто ценой своей жизни приближал Победу. Телеканал ОНТ подготовил к празднику серию документальных репортажей. «Наши Герои» – это сюжеты о людях, которые сражались за освобождение Беларуси, хотя для многих из них наша земля не была Родиной.

Украинец, поляк, русский, латыш, литовец и белорус – восемь десятков лет назад единым фронтом стали на защиту свободы и независимости. Окроплённая кровью многих народов – Беларусь помнит.

Горецкий район, посёлок Ленино. Война не обошла стороной и эти места. Купол мемориального комплекса – будто каска солдата, вкопанная в землю – одинаково дорог и белорусам, и полякам. Эта высота – 215,5, на которой расположился музей, без преувеличения легендарная.

За нее с 12 на 13 октября 1943 года шли ожесточенные бои. Крещение огнем и пулей здесь приняла первая польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. В этом сражении боевое содружество советских и польских солдат было скреплено кровью.

Татьяна Рынкевич, заведующий музеем советско-польского содружества: «Битва под Ленино является Оршанской наступательной операцией и значимость ее, конечно, очень велика. Это контролировать Оршанские железнодорожные пути. За два дня боев под Ленино совместными усилиями советские и польские войска продвинулись на два с половиной – три километра вперед. Первые же освободили высоту 215,5. Еще была освобождена восточная часть деревни Тригубово, была освобождена деревня Ползухи и еще одна высота 217,6».

Стены музея теперь хранят память о той победе. В центре – бетонная стела, на ней – путь Польской пехотной дивизии, от точки ее формирования под Рязанью к месту, где она приняла свой первый бой. Под куполом – три государственных флага, знамёна советских и польских боевых подразделений, а ещё оружие, личные вещи солдат, документы и фотографии. Всё это по сей день не дает забыть те события. 242 польских и 239 советских солдат и офицеров за бой под Ленино были награждены орденами и медалями. В саркофаге музея – память о самых храбрых. И польские, и советские воины были удостоены высшего звания – Героя Советского Союза. Один из них поляк – капитан Владислав Высоцкий.

В музее можно увидеть его удостоверение героя Советского Союза и памятную медаль, которая была выпущена Высоцкому как герою, патриоту Родины.

Кадровый офицер, командир третьего батальона. О нем историкам известно мало. Самая значимая страница биографии – бой под Ленино. Не на своей земле, но во имя победы над фашизмом.

Сама кульминация боя под Ленино в красках на диораме музея. Центральная часть композиции, где огромные клубы дыма и есть высота 215,5 , за которую сражались. Здесь же и Владислав Высоцкий, движением руки и со словами «Вперед, за Родину!» поднимает в бой своё подразделение.

В итоге линия немецкой обороны прорвана – плацдарм захвачен. Но фашисты не собирались отступать. Владислав Высоцкий пал смертью храбрых. Теперь его имя – на стенах музея среди всех погибших. За два дня боя 1711 советских и 502 польских воина сделали последний вдох на белорусской земле. Все они покоились у подножия без сомнения покоренной ими высоты 215,5. И только после создания мемориала – в 1968 году перезахоронены. На Польском военном кладбище. Оно находится ровно на том месте, откуда дивизия начинала свое наступление на немцев. Отнюдь не заброшенное место – всегда под присмотром местной молодежи, воспитанников педагогического колледжа.

Кристина Ляцкая, учащаяся Горецкого педагогического колледжа: «Особенно гордость за то, что мы победили, всё-таки смогли, одолели. Сегодня мы живем в мирное время, благодаря тем людям, которые сражались на этой земле и защищали нашу Родину, мы им очень благодарны. Сила в том, что все народы едины».

Сотни имен на холодных гранитных плитах (здесь и Владислав Высоцкий). Как олицетворение того, что в их груди когда-то билось сердце настоящего патриота и борца за свободу. Они верили: Победа наступит, одна на всех, невзирая на национальности. Ведь цель общая – уничтожить фашизм. Они это сделали и теперь навсегда – НАШИ ГЕРОИ.

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