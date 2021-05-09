ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Световое шоу 9 мая окрасит Курган Славы в цвета национальной символики

09.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Световое шоу 9 мая окрасит Курган Славы в цвета национальной символики

Еще одной яркой точкой этого праздничного дня станет световое шоу на Кургане Славы. Этим вечером мемориальный комплекс окрасится в цвета национальной символики.

Световое оборудование установили ночью. Инсталляция объединит два повода сегодняшнего дня: монумент – как знак Великой Победы и расцветку – как символ государственно герба и флага. Такой проект в Беларуси реализуют впервые. Четыре проектора мощностью 14 тысяч люменов, свет будет виден за десятки километров. 

Курган Славы – одно из наиболее памятных и величественных мест Беларуси. В основе холма высотой почти в 40 метров – земля городов-героев СССР. На вершине – скульптурная композиция, символизирующая борьбу за освобождение Беларуси. Мемориал окрасится в тона государственных символов ровно в 10 вечера. 

Фото: БЕЛТА, архив

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще одной яркой точкой этого праздничного дня станет световое шоу на Кургане Славы. Этим вечером мемориальный комплекс окрасится в цвета национальной символики....
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску запусцілі ў неба тысячы шарыкаў, хоць гараджане і чыноўнікі прасілі гэтага не рабіць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by