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Световое шоу 9 мая окрасит Курган Славы в цвета национальной символики
Источник материала: ОНТ
Еще одной яркой точкой этого праздничного дня станет световое шоу на Кургане Славы. Этим вечером мемориальный комплекс окрасится в цвета национальной символики.
Световое оборудование установили ночью. Инсталляция объединит два повода сегодняшнего дня: монумент – как знак Великой Победы и расцветку – как символ государственно герба и флага. Такой проект в Беларуси реализуют впервые. Четыре проектора мощностью 14 тысяч люменов, свет будет виден за десятки километров.
Курган Славы – одно из наиболее памятных и величественных мест Беларуси. В основе холма высотой почти в 40 метров – земля городов-героев СССР. На вершине – скульптурная композиция, символизирующая борьбу за освобождение Беларуси. Мемориал окрасится в тона государственных символов ровно в 10 вечера.
Фото: БЕЛТА, архив
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Еще одной яркой точкой этого праздничного дня станет световое шоу на Кургане Славы. Этим вечером мемориальный комплекс окрасится в цвета национальной символики....
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