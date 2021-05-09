Световое шоу 9 мая окрасит Курган Славы в цвета национальной символики

Источник материала: ОНТ

Еще одной яркой точкой этого праздничного дня станет световое шоу на Кургане Славы. Этим вечером мемориальный комплекс окрасится в цвета национальной символики.

Световое оборудование установили ночью. Инсталляция объединит два повода сегодняшнего дня: монумент – как знак Великой Победы и расцветку – как символ государственно герба и флага. Такой проект в Беларуси реализуют впервые. Четыре проектора мощностью 14 тысяч люменов, свет будет виден за десятки километров.

Курган Славы – одно из наиболее памятных и величественных мест Беларуси. В основе холма высотой почти в 40 метров – земля городов-героев СССР. На вершине – скульптурная композиция, символизирующая борьбу за освобождение Беларуси. Мемориал окрасится в тона государственных символов ровно в 10 вечера.

Фото: БЕЛТА, архив

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