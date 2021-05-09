В торговом центре во Флориде произошла стрельба

Источник материала: ОНТ

В городе Авентура (Флорида, США) в торговом центре Aventura Mall произошла стрельба. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Local 10 News.

Уточняется, что в результате произошедшего пострадали три человека, они были госпитализированы.

Фото: Pixabay

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