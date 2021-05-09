Последние приготовления к церемонии возложения цветов к монументу Победы. Включение

Источник материала: ОНТ

На площади Победы в Минске завершаются последние приготовления к торжественной церемонии возложения цветов и венков к монументу. Меньше часа остаётся до начала торжества, которое зрители телеканала ОНТ смогут видеть в прямом эфире. На прямой связи со студией наш корреспондент Наталья Стельмах.

Возле монумента Победы этот праздник ощущается всем сердцем. Самый известный памятник, сооружённый в память о дате 9 мая в нашей стране – 38-метровый гранитный обелиск. Вся композиция на площади Победы напоминает – Подвиг народа бессмертен!

9 мая в память об этом подвиге к монументу ляжет море цветов. Первый венок (или букет) будет от Президента. Александр Лукашенко в этой торжественной церемонии традиционно участвует вместе с сыновьями.

После Главы государства цветы будут возлагать официальные делегации, трудовые коллективы, представители общественных и профсоюзных организаций, духовенство, депутаты, молодежь. Особенность нынешнего года – участие в том числе журналистов, наших коллег и других патриотов Беларуси.

Что касается зрелищных моментов, то одним из таких, конечно, станет марш Роты Почётного караула. Будут и хореографические номера, и, конечно, прозвучит та самая песня, настоящий гимн этого дня – «День Победы».

В финале церемонии на площади Победы развернут два полотнища – флаги БССР времён Великой Отечественной и Государственного флага нашей страны. В этом году праздник Победы весьма символично совпал с Днем государственного герба и флага, который отмечается во второе воскресенье мая. А затем в мирное небо над Минском улетят четыре тысячи воздушных шаров. Красного и зелёного цветов – тоже, конечно, не случайно.

Но это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, поэтому зрителям рекомендуем не переключаться и тоже проникнуться этой атмосферой светлого Великого для нашего народа дня.

К тому же, по традиции с трибуны у монумента выступит Президент. Заявления в этот день – это всегда больше, чем просто поздравление. Но здесь с прогнозами сложнее, чем в сценарии церемонии. Поэтому наша съёмочная группа будет следить за всем происходящим, и мы продолжим держать в курсе наших телезрителей.

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