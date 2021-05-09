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Тихановская: Сейчас мы слишком хорошо знаем, как жили белорусы во время войны
Источник материала: Навiны
День победы — «это не праздник про «можем повторить», это история про «никогда вновь», заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская в видеообращении по случаю праздника 9 Мая.
«Сейчас мы слишком хорошо знаем, как жили белорусы во время войны, — отметила Тихановская. — Как оккупационная администрация всюду развешивала свою символику. Как нацисты арестовывали на улицах мирных жителей без каких-либо причин. Как они сажали людей в тюрьму без суда и следствия. Как ложь, насилие, беззаконие стали главной идеологией на захваченной территории нашей родины. И мы хорошо знаем, что люди не должны умирать и жертвовать своими жизнями ради чьих-то амбиций. Что каждая война и каждое насилие ужасно в любом своем проявлении», передает
«Но почти 80 лет спустя мы видим, что не все вынесли этот урок. Есть те, кто манипулирует исторической трагедией целого народа, чтобы очернить нынешних борцов за независимость. Есть те, кто использует в пропаганде героев, которые сражались за нашу свободу 76 лет назад. Но никак не помогает им», — заявила Тихановская.
По ее словам, есть те, кто готов потратить почти миллион рублей на салюты и концерты, но ничего не подарить ветеранам к их празднику (в сообщении пресс-службы Тихановской добавлена фраза «и спешно начинает выплачивать компенсации, только когда белорусы сами уже начали собирать средства ветеранам»).
Тихановская призвала послушать рассказы стариков о войне и передать другим то, что они скажут: «Ведь если бы их голоса действительно слышали все эти годы, разве узнали бы их внуки, как ранят осколки светошумовых гранат и какими пытками выбивают признания из невиновных?»
«Поэтому 9 мая — очень важная, памятная дата. Я хочу разделить с вами эту память и желаю, чтобы и наш общий День победы пришел как можно скорее», — сказала Тихановская.
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День победы — «это не праздник про «можем повторить», это история про «никогда вновь», заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская в...
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