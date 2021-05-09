Лукашенко: «Пусть наследники нацистов даже не мечтают»

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Речь Лукашенко на праздничной церемонии по случаю Дня Победы была полна негодования. Вспомнил он и про «последователей оккупантов и их приспешников», и про «флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами».

Вместе с ним на мероприятии были и его сыновья.





Фото пресс-службы Лукашенко

Выступление Александра Лукашенко сложно назвать праздничным. Прямую трансляцию события вел телеканал Беларусь 1 .

В частности, правитель заявил, что «последователи оккупантов и их приспешников» сейчас упрекают его и сторонников в милитаризме и прославлении войны.





— Подоплека их очевидна. Мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую униформу. Делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне. Именно поэтому нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами вместо символов великой Победы, мира и созидания, — сказал Лукашенко.





Александр Лукашенко пообещать поднимать на самом высоком уровне тему трагедии белорусского народа, «чтобы они помнили и не забывали».

— Пусть наследники нацистов даже не мечтают, что когда уйдут последние свидетели геноцида с ними уйдет и историческая правда, — заявил правитель и призвал для сохранения Беларуси «сплотиться».





Также он обратился к тем, кто «насторожился в связи с последними событиями».

— Даже не думайте и не беспокойтесь за будущее своих внуков и детей. Мы сделаем все для того, чтобы над нашей землей сияло вот такое солнце, как сегодня, и было голубое небо, — пообещал Лукашенко.

Тихановская: «Если бы голоса ветеранов слышали, разве узнали бы их внуки, как ранят осколки светошумовых гранат?»