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Мечислав Гриб: Сталина при жизни тоже боялись

09.05.2021 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Покушениями нас кормят с 94-го года. Но нельзя злоупотреблять доверием – могут и не поверить.

Мечислав Гриб: Сталина при жизни тоже боялись
Лукашенко подписал декрет от 9 мая 2021 года № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Текст документа не публиковался, однако президентская пресс-служба пересказала его содержание.

В случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. 

В Беларуси незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. 

Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. 

Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. 

Декрет вступает в силу с момента его подписания. 

Что «исторического» заложено в декрет "О защите суверенитета и конституционного строя"? И что он дает Лукашенко? Об этом “Белорусский партизан” побеседовал с председателем Верховного Совета 12 созыва Мечиславом Грибом.



- Премьер-министр председательствует в Совбезе. Но как принимаются решения: большинством, единогласно или председателем Совбеза, - мы не знаем. Но Конституция, Конституция Лукашенко, переписанная им четыре или пять раз, четко устанавливает процедуру смены власти в любом случае, даже если президент погибнет, пойдет в отставку или его снимут. Полномочия переходят к председателю Совета министров. По Конституции 1994 года обязанности должны были перейти к председателю Верховного Совета, а потом – уже к премьер-министру, который в течение трех месяцев должен назначить президентские выборы. 
Другое дело, что нынешний декрет может исполняться, а может и не исполняться. Живой человек следит, как выполняется его декрет, а если человека нет, то и его декреты с указами может ждать разная судьба. Сталина при жизни тоже все боялись, а когда его не стало, его просто выбросили из на обочину истории.

- Но что же исторического в этом декрете?

- В истории таких случаев не было. Вначале изменения вносятся в Конституцию, а затем принимаются соответствующие решения. Никогда не слышал, что Конституцию переделывали под закон. Умные люди дом строят с фундамента, а потом уже устанавливают крышу. Мне кажется, лично Лукашенко этот декрет ничего не дает, все будет зависеть от председателя Совета министров: как скажет, так и будут делать. 

- Вообще почему начались разговоры «в случае гибели главы государства»?

-Тема накручивается после оглашения материалов «военного заговора». Оттуда и пошло – заговоры. Нас все время пугают заговорами, в связи с чем мне вспоминается притча о мальчике и волках. Покушениями нас кормят с 94-го года. Нельзя злоупотреблять доверием – могут и не поверить. Да и другую тему для эксплуатации можно было бы уже придумать.
Декрет противоречит Конституции. Но Конституционный суд не имеет права самостоятельно принимать к рассмотрению дело о конституционности этого декрета. А те пять субъектов, которые имеют право инициировать такое рассмотрение, на это не способны.
 
 
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Покушениями нас кормят с 94-го года. Но нельзя злоупотреблять доверием – могут и не поверить.
 
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