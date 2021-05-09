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"Война позади, а мы живы!" Как вспоминал о Дне Победы Юрий Никулин

09.05.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Юрий Никулин: "Война позади, а мы живы! Живы!!!"
Его батальон разметили на границе с Финляндией, недалеко от Ленинграда. Страшный голод и отчаянную борьбу за блокадный город артист вспоминал потом всю жизнь.

Послушайте, каким Юрию Никулину запомнился День Победы.

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Юрия Никулина призвали в армию в 1939 году, когда ему не исполнилось и 18 лет. Из-за высокого роста он не попал в бронетанковые войска, о которых мечтал, но был записан в...
 
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