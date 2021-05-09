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"Война позади, а мы живы!" Как вспоминал о Дне Победы Юрий Никулин
09.05.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Послушайте, каким Юрию Никулину запомнился День Победы.
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Юрия Никулина призвали в армию в 1939 году, когда ему не исполнилось и 18 лет. Из-за высокого роста он не попал в бронетанковые войска, о которых мечтал, но был записан в...
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