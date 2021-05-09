|
В Бобруйске за пропаганду нацистской символики задержан журналист
Источник материала: UDF
Фото: личный архив Владимира Репика
Владимир говорит, что поводом для задержания стал короткий видеоролик, размещенный на его странице в соцсетах.
— Там несколько парней избивают нациста в майке со свастикой, продолжительность ролика — примерно 25 секунд. Причем, этому посту уже несколько лет.
Он также рассказал, что, со слов участкового, суд состоится 10 мая.
Владимир Репик — известный бобруйский журналист, специализирующийся на тематике шоу-бизнеса, постоянный участник фестивалей «Золотой шлягер» и «Славянский базар», автор десятков интервью со звездами российской и белорусской эстрады.
В последние 3 года был фрилансером и подрабатывал ночным сторожем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поводом для задержания стал короткий видеоролик, размещенный на его странице в соцсетах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)