Источник материала: UDF



Фото: личный архив Владимира Репика

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бобруйске за пропаганду нацистской символики задержан журналист Поводом для задержания стал короткий видеоролик, размещенный на его странице в соцсетах.

Владимир говорит, что поводом для задержания стал короткий видеоролик, размещенный на его странице в соцсетах.— Там несколько парней избивают нациста в майке со свастикой, продолжительность ролика — примерно 25 секунд. Причем, этому посту уже несколько лет.Он также рассказал, что, со слов участкового, суд состоится 10 мая.— известный бобруйский журналист, специализирующийся на тематике шоу-бизнеса, постоянный участник фестивалей «Золотой шлягер» и «Славянский базар», автор десятков интервью со звездами российской и белорусской эстрады.В последние 3 года был фрилансером и подрабатывал ночным сторожем.