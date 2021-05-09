Источник материала: UDF



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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«Мы ждем от наших американских партнеров соответствующие ответы. Надеемся, что они будут. Кроме того, запросили экстрадицию данных лиц на свою территорию для того, чтобы дать им правовую оценку в соответствии с нашим законодательством», — уточнил Иван Тертель.

«Если ответов нет, или принимается решение не экстрадировать (данных лиц), то это тоже определенная информация, которую следует учитывать и на определенные размышления она наводит», — добавил глава КГБ.

«Мы предупреждаем, если будут такие поползновения, а мы знаем, что это (расследование — Sputnik) отдельных лиц не остановило, мы будем действовать еще более жестко. И если потребуется, то в такой же практике, как действуют другие спецслужбы, в том числе, США, Израиль и другие страны. Кровопролития мы не допустим. Если все же на нашей территории прольется кровь, мы будем действовать корректно согласно складывающейся практике спецслужб по всему миру», — резюмировал глава КГБ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава КГБ: Беларусь направила в США, Литву и Украину запросы на экстрадицию по «делу о госперевороте» «Мы ждем от наших американских партнеров соответствующие ответы», — уточнил Тертель.

О чьей именно экстрадиции просит КГБ Беларуси, Тертель не сообщил. Также он не сказал, сколько этих людей. По его словам, в запросах «указаны все подробности, указано все, что необходимо выяснить на территории этих государств исчерпывающе».В дальнейшем он пообещал действовать более жестко, если «будут такие поползновения». В пример он привел спецслужбы США и Израиля.