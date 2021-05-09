В Минске на День Победы все-таки запустили в небо воздушные шары. А ведь люди и некоторые чиновники были против

Источник материала: Onliner

Когда стало известно, что в Минске во время празднования 9 Мая собираются запустить в небо 4000 воздушных шаров, белорусы оперативно создали петицию против такого опасного для окружающей среды мероприятия. Их инициативу поддержал Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ведомство направило в Управление культуры Мингорисполкома, которое занималось организацией торжества, «рекомендацию по исключению запуска воздушных шаров в окружающую среду и рассмотрению иных альтернативных вариантов праздничной программы». Увы, это не помогло.





Сегодня сразу после окончания церемонии возложения цветов к монументу Победы на одноименной площади две тысячи красных и две тысячи зеленых шаров все-таки отправились в небо. Где они приземлятся, а главное, кто их найдет (надеемся, все-таки не зверушки), мы вряд ли узнаем.