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В Минске на День Победы все-таки запустили в небо воздушные шары. А ведь люди и некоторые чиновники были против
Источник материала: Onliner
Когда стало известно, что в Минске во время празднования 9 Мая собираются запустить в небо 4000 воздушных шаров, белорусы оперативно создали петицию против такого опасного для окружающей среды мероприятия. Их инициативу
Сегодня сразу после окончания церемонии возложения цветов к монументу Победы на одноименной площади две тысячи красных и две тысячи зеленых шаров все-таки отправились в небо. Где они приземлятся, а главное, кто их найдет (надеемся, все-таки не зверушки), мы вряд ли узнаем.
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