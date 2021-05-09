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Станцию метро «Площадь Победы» открыли для пассажиров
Источник материала: Навiны
Станция метро «Площадь Победы» открыта для пассажиров и работает в штатном режиме, сообщили в Минском метрополитене.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
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Станция метро «Площадь Победы» открыта для пассажиров и работает в штатном режиме, сообщили в Минском метрополитене.
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