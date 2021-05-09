ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорус Корниленко награжден почетным знаком «За труд во благо земли Самарской»

09.05.2021 13:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Крылья Советов» наградили золотыми медалями и Кубком за победу в Олимп-ФНЛ сезона-2020/21.


Фото: сайт «Крыльев Советов»

Церемония награждения «Крыльев» состоялась после матча 41-го тура, где самарцы крупно выиграли у «Краснодара-2» (6:0).

Золотую медаль победителей ФНЛ, в частности, получил спортивный директор беларус Сергей Корниленко, который выступал за «Крылья» с 2012 по 2019 год. Матч против «Краснодара-2» стал для него прощальным, он забил через минуту после выхода на поле в этой встрече.

Корниленко и главный тренер Игорь Осинькин также были награждены почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» за значительный вклад в развитие спорта в области.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Крылья Советов» наградили золотыми медалями и Кубком за победу в Олимп-ФНЛ сезона-2020/21.
 
Новости дня
Новости разные
 
КГБ направил запросы в США, Литву и Украину по экстрадиции лиц, планировавших госпереворот
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by