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Белорус Корниленко награжден почетным знаком «За труд во благо земли Самарской»
Источник материала: Партизан
«Крылья Советов» наградили золотыми медалями и Кубком за победу в Олимп-ФНЛ сезона-2020/21.
Фото: сайт «Крыльев Советов»
Церемония награждения «Крыльев» состоялась после матча 41-го тура, где самарцы крупно выиграли у «Краснодара-2» (6:0).
Золотую медаль победителей ФНЛ, в частности, получил спортивный директор беларус Сергей Корниленко, который выступал за «Крылья» с 2012 по 2019 год. Матч против «Краснодара-2» стал для него прощальным, он забил через минуту после выхода на поле в этой встрече.
Корниленко и главный тренер Игорь Осинькин также были награждены почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» за значительный вклад в развитие спорта в области.
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«Крылья Советов» наградили золотыми медалями и Кубком за победу в Олимп-ФНЛ сезона-2020/21.
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