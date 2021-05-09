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КГБ направил запросы в США, Литву и Украину по экстрадиции лиц, планировавших госпереворот

09.05.2021 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские спецслужбы намерены действовать еще более решительно при пресечении попыток госпереворота. Об этом «Sputnik. Беларусь» рассказал глава КГБ Иван Тертель, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Иван Тертель отметил, что следствие по делу о попытке переворота в республике идет, однако «на данном этапе с учетом тайны следствия ничего добавить нельзя».

Он заявил, что комитет уже направил запросы в США, Литву и Украину, в которых указаны все подробности дела и «все, что необходимо выяснить на территории этих государств».

— Мы ждем от наших американских партнеров соответствующие ответы. Надеемся, что они будут. Кроме того, запросили экстрадицию данных лиц (готовивших государственный переворот. — Прим. авт.) на свою территорию для того, чтобы дать им правовую оценку в соответствии с нашим законодательством, — добавил глава КГБ.

При этом Иван Тертель заявил, что если ответов от зарубежных спецслужб не поступит или они примут решение не экстрадировать данных лиц, «то это тоже определенная информация, которую следует учитывать и на определенные размышления она наводит».
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские спецслужбы намерены действовать еще более решительно при пресечении попыток госпереворота. Об этом «Sputnik. Беларусь» рассказал глава КГБ Иван...
 
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