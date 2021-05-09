ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бобруйске за видео, где бьют мужчину со свастикой, задержали журналиста

09.05.2021 13:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня в Бобруйске в 9:30 утра милиционеры пришли к журналисту Владимиру Репику. Мужчину забрали в ИВС до суда.

Журналиста обвиняют по ст. 19.10 КоАП («Пропаганда или публичное распространение нацистской символики»). Поводом стал видеоролик продолжительностью 1 секунда в сети В контакте журналиста. На видео два мужчины – один из них бьет в лицо того, у которого на рукаве свастика. Владимир говорит, что наоборот этим видео хотел показать, что он против нацизма.

Бобруйский журналист связывает это дело против себя с видеообращением к Лукашенко в связи с конфликтом с местными властями, который также разместил в своих соцсетях.

Владимир Репик болен диабетом. Говорит, что каждые четыре часа ему нужно колоть инсулин. Ему разрешили взять в ИВС лекарства, но Владимир заявил, что их мало, и ему нужно было уже идти выписывать новые, что он сделать не успел.

8 мая во время официального мероприятия в Бобруйской крепости организаторы среди прочего вывесили флаг со свастикой. О задержаниях организаторов и участников мероприятия за публичное распространение нацистской символики не сообщалось.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Бобруйске в 9:30 утра милиционеры пришли к журналисту Владимиру Репику. Мужчину забрали в ИВС до суда.
 
Новости дня
Новости разные
 
Станцию метро «Площадь Победы» открыли для пассажиров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by