Белгидромет предупредил о заморозках в ночь на 10 мая













По данным Белгидромета, ночью 10 мая (понедельник) по юго-восточной половине Беларуси на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0..-2. В связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности.





pogoda.by , в Минске ночью будет +5..+7°C, днем в понедельник — +19..+21°C. По данным сайта, в Минске ночью будет +5..+7°C, днем в понедельник — +19..+21°C.





В Могилеве, Гомеле и Витебске ночью ждут +1..+3°C, а днем в понедельник — +18..+20°C.





Бресте и Гродно ночью ожидается температура +6..+9°C, днем — +20..+23°C





По всей стране — переменная или небольшая облачность, осадки синоптики не прогнозируют.