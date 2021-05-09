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Лукашенко: Нужно еще больше сплотиться, чтобы сохранить суверенитет Беларуси
09.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Чтобы сохранить суверенитет и независимость Беларуси, ее гражданам нужно еще больше сплотиться. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков к Монументу Победы, передает
Чтобы сохранить Беларусь, ее людям нужно самое простое – быть рядом, сплотиться, отметил глава государства.
«Надо всеми силами крепить единство народа, чтобы наши дети, внуки и правнуки, свято храня героическое наследие предков, всегда жили и трудились в красивой, мирной и обязательно счастливой стране», – отметил белорусский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы. Путин назвал победу в Великой Отечественной войне
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Победа в Великой Отечественной войне – источник мощной созидательной духовной энергии, которая так необходима сегодня, отметил белорусский лидер.
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