Лукашенко: Нужно еще больше сплотиться, чтобы сохранить суверенитет Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чтобы сохранить суверенитет и независимость Беларуси, ее гражданам нужно еще больше сплотиться. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков к Монументу Победы, передает БЕЛТА .

«Великая Победа – одно из самых грандиозных событий в истории белорусского народа, а подвиг наших воинов – символ мужества, патриотизма и человечности. Пример сплоченности, дружбы и братства людей разных убеждений и веры. Неиссякаемый источник мощной созидательной духовной энергии, которая так необходима нам сегодня, в год нашего единства», – сказал Лукашенко.

Чтобы сохранить Беларусь, ее людям нужно самое простое – быть рядом, сплотиться, отметил глава государства.

«Надо всеми силами крепить единство народа, чтобы наши дети, внуки и правнуки, свято храня героическое наследие предков, всегда жили и трудились в красивой, мирной и обязательно счастливой стране», – отметил белорусский лидер.