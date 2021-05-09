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Лукашенко: Нужно еще больше сплотиться, чтобы сохранить суверенитет Беларуси

09.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чтобы сохранить суверенитет и независимость Беларуси, ее гражданам нужно еще больше сплотиться. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков к Монументу Победы, передает БЕЛТА.

«Великая Победа – одно из самых грандиозных событий в истории белорусского народа, а подвиг наших воинов – символ мужества, патриотизма и человечности. Пример сплоченности, дружбы и братства людей разных убеждений и веры. Неиссякаемый источник мощной созидательной духовной энергии, которая так необходима нам сегодня, в год нашего единства», – сказал Лукашенко.

Чтобы сохранить Беларусь, ее людям нужно самое простое – быть рядом, сплотиться, отметил глава государства.

«Надо всеми силами крепить единство народа, чтобы наши дети, внуки и правнуки, свято храня героическое наследие предков, всегда жили и трудились в красивой, мирной и обязательно счастливой стране», – отметил белорусский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы. Путин назвал победу в Великой Отечественной войне событием колоссального, исторического значения для судеб всего мира. «Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей», – подчеркнул президент России.



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Победа в Великой Отечественной войне – источник мощной созидательной духовной энергии, которая так необходима сегодня, отметил белорусский лидер.
 
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