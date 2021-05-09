Белорус Олег Новицкий послал поздравление с Днем Победы из космоса – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Космонавты, находящиеся на данный момент на МКС, записали поздравление по случаю Дня Победы, запись опубликована "Роскосмосом".

"Сегодня, 9 мая 2021 года, мы - Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай - с борта Международной космической станции шлем всем жителям планеты Земля праздничный привет по случаю Дня Великой Победы", - сказал Новицкий.

Россиянин Петр Дубров назвал день 9 мая 1945 года одним из главных событий ХХ века, определившим мирное развитие человеческой цивилизации.

Американский астронавт Ванде Хай отметил, что все участники команды МКС объединены общей целью - "мирному стремлению к открытиям и исследованиям на благо всего человечества".

"Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения и вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна", - добавил Новицкий.

Это уже третья продолжительная экспедиция российского космонавта белорусского происхождения. Он вошел в состав основного экипажа в качестве командира корабля "Союз МС-18" и командира МКС-65. Уроженец Червеня отметит в космосе 50-летний юбилей (12 октября). Наш земляк провел в двух предыдущих космических экспедициях более 340 суток.

Олег Новицкий имеет звание "Герой Российской Федерации", награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "За воинскую доблесть", медалями НАСА "За выдающуюся общественную службу" и "За космический полет", космонавт также является кавалером ордена Почетного легиона (Франция).