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Лукашенко скатывается до встреч с маргиналами. 5 неожиданных персон, пожавших ему руку (фото)

09.05.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко скатывается до встреч с маргиналами. 5 неожиданных персон, пожавших ему руку (фото)
Теперь он общается с людьми, которых возле него раньше и представить нельзя было.

После фальсификации результатов президентских выборов-2020 и насилия против белорусских граждан Александр Лукашенко стал нерукопожатной персоной в ряде стран. Он оказался под санкциями западных государств, его не признали легитимным главой государства даже в соседней Украине.

Соответственно круг общения Лукашенко сильно сократился. Как следствие, он теперь встречается с людьми, которых возле него раньше и представить нельзя было.

UDF рассказывает о неожиданных персонажах, допущенных к Лукашенко в последнее время.

Общение с руководителем партии, набравшей на выборах 0,27%



В ноябре прошлого года Лукашенко словно решил обыграть известный мем про уровень его поддержки в 3%. Он принял у себя председателя Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. Бывшая компартия на последних выборах набрала… 0,27% голосов.

Возможно, Лукашенко или его окружение в последние момент осознали, что встреча с маргинальным политиком никакой пользы принести не может, а только наоборот. К короткому текстовому сообщению о встрече даже не приложили ни одной фотографии.

Поцелуй от «девушки в горошек»



ФОТО
Юрист с дипломом Академии управления при президенте Юлия Хомич стала объектом для критики в сети после того как появилась в платье в горошек на митинге в поддержку Лукашенко в августе 2020 года и стала писать посты в поддержку ОМОНа.

Число подписчиков на ее странице колебалось в районе двух тысяч, а комментарии отмечались резкой критикой на грани оскорблений. Но, по всей видимости, желающих обнять Лукашенко было не очень много, и в январе Хомич пригласили в ледовую арену, где она уцепилась в своего кумира.

Показалось, что Лукашенко даже немного ошалел от такого напора.



Рукопожатие с военкомом




Фото: скриншот видео tvr.by

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов до 2020 года был известен в узких кругах своим чудоковатым поведением. Но после того, как он бросился защищать власть Лукашенко после выборов, его заметили наверху.

В феврале Кривоносова не только позвали на «Всебелорусское народное собрание», но и дали выступить, и пожать руку Лукашенко.

После организованного по возвращении в Гомель обряда по передаче «заряда энергии», Кривоносов стал объектом для шуток не только в Беларуси, но и в России.

«Да, я – ябатька». 5 фактов о скандальном военкоме, который полюбился Лукашенко

Обсуждение межгосударственных отношений с рядовым депутатом



ФОТО-2
Весной Лукашенко решил обсудить отношения Беларуси и Украины с… рядовым депутатом Верховной Рады.

Визит Евгения Шевченко показал, что за стол с руководителем Беларуси не готов садиться не только президент Украины Владимир Зеленский, но и чиновники рангом ниже.

На родине Шевченко сразу же раскритиковали за встречу с диктатором и заявили, что его визит – частная инициатива.

Экскурсия для бывшего президента



ФОТО-3
Осенью Игоря Додон проиграл президентские выборы в Молдове, несмотря на прогноз Лукашенко:

«Я уверен, что Игорь победит на этих выборах, я так думаю. Не потому, что он мой друг. Потому что народ Молдовы – очень прагматичные люди».


Возможно своей поддержкой руководитель Беларуси только способствовал проигрышу пророссийского политика. Но теплые чувства к нему сохранил и пригласил его на неформальную встречу в своей резиденцию «Озерный».

Встреча вышла символической: общением с бывшим президентом Лукашенко как будто подчеркнул, что сам готовится к выходу на пенсию.

Додон утешал руководителя Беларуси: «Вас хорошо помнят, хорошо знают (в Молдове)».
 
Теги: Гомель
 
 
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UDF рассказывает о неожиданных персонажах, допущенных к Лукашенко в последнее время.
 
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