Источник материала: UDF





Общение с руководителем партии, набравшей на выборах 0,27%

Поцелуй от «девушки в горошек»

Рукопожатие с военкомом

Фото: скриншот видео tvr.by

Обсуждение межгосударственных отношений с рядовым депутатом

Экскурсия для бывшего президента

«Я уверен, что Игорь победит на этих выборах, я так думаю. Не потому, что он мой друг. Потому что народ Молдовы – очень прагматичные люди».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко скатывается до встреч с маргиналами. 5 неожиданных персон, пожавших ему руку (фото) UDF рассказывает о неожиданных персонажах, допущенных к Лукашенко в последнее время.