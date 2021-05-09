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Лукашенко скатывается до встреч с маргиналами. 5 неожиданных персон, пожавших ему руку (фото)
Источник материала: UDF
После фальсификации результатов президентских выборов-2020 и насилия против белорусских граждан Александр Лукашенко стал нерукопожатной персоной в ряде стран. Он оказался под санкциями западных государств, его не признали легитимным главой государства даже в соседней Украине.
Соответственно круг общения Лукашенко сильно сократился. Как следствие, он теперь встречается с людьми, которых возле него раньше и представить нельзя было.
Общение с руководителем партии, набравшей на выборах 0,27%
В ноябре прошлого года Лукашенко словно решил обыграть известный мем про уровень его поддержки в 3%. Он принял у себя председателя Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. Бывшая компартия на последних выборах набрала… 0,27% голосов.
Возможно, Лукашенко или его окружение в последние момент осознали, что встреча с маргинальным политиком никакой пользы принести не может, а только наоборот. К короткому текстовому сообщению о встрече даже не приложили ни одной фотографии.
Поцелуй от «девушки в горошек»
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Юрист с дипломом Академии управления при президенте Юлия Хомич стала объектом для критики в сети после того как появилась в платье в горошек на митинге в поддержку Лукашенко в августе 2020 года и стала писать посты в поддержку ОМОНа.
Число подписчиков на ее странице колебалось в районе двух тысяч, а комментарии отмечались резкой критикой на грани оскорблений. Но, по всей видимости, желающих обнять Лукашенко было не очень много, и в январе Хомич пригласили в ледовую арену, где она уцепилась в своего кумира.
Показалось, что Лукашенко даже немного ошалел от такого напора.
Рукопожатие с военкомом
Фото: скриншот видео tvr.by
Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов до 2020 года был известен в узких кругах своим чудоковатым поведением. Но после того, как он бросился защищать власть Лукашенко после выборов, его заметили наверху.
В феврале Кривоносова не только позвали на «Всебелорусское народное собрание», но и дали выступить, и пожать руку Лукашенко.
После организованного по возвращении в Гомель обряда по передаче «заряда энергии», Кривоносов стал объектом для шуток не только в Беларуси, но и в России.
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Обсуждение межгосударственных отношений с рядовым депутатом
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Весной Лукашенко решил обсудить отношения Беларуси и Украины с… рядовым депутатом Верховной Рады.
Визит Евгения Шевченко показал, что за стол с руководителем Беларуси не готов садиться не только президент Украины Владимир Зеленский, но и чиновники рангом ниже.
На родине Шевченко сразу же раскритиковали за встречу с диктатором и заявили, что его визит – частная инициатива.
Экскурсия для бывшего президента
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Осенью Игоря Додон проиграл президентские выборы в Молдове, несмотря на прогноз Лукашенко:
«Я уверен, что Игорь победит на этих выборах, я так думаю. Не потому, что он мой друг. Потому что народ Молдовы – очень прагматичные люди».
Возможно своей поддержкой руководитель Беларуси только способствовал проигрышу пророссийского политика. Но теплые чувства к нему сохранил и пригласил его на неформальную встречу в своей резиденцию «Озерный».
Встреча вышла символической: общением с бывшим президентом Лукашенко как будто подчеркнул, что сам готовится к выходу на пенсию.
Додон утешал руководителя Беларуси: «Вас хорошо помнят, хорошо знают (в Молдове)».
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