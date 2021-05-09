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Ученые выяснили, сколько шагов в день нужно пройти для продления жизни

09.05.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ученые выяснили, сколько шагов в день нужно пройти для продления жизни
Иллюстративное фото
Ученые из Национального института рака и института старения (США) выяснили, сколько шагов в день нужно пройти для продления жизни, сообщает ferra.ru.

Для того, чтобы установить связь между количеством пройденных шагов и риском смерти, специалисты провели исследование, продлившееся порядка трех лет. В его рамках они наблюдали за людьми в возрасте старше 40 лет, разделив их на три группы.

Так, участники первой группы должны были осуществлять четыре тысячи шагов ежедневно, второй — восемь тысяч, тогда как представители третьей группы ходили по 12 тысяч шагов каждый день.

Выяснилось, что количество пройденных шагов действительно влияет на продолжительность жизни. Так, у участников второй группы благодаря этому эксперименту риск смерти от всех причин упал на 51%, в то время как у представителей третьей — на 65%.
 
 
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