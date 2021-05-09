Лукашенко посетовал, что не видит своих врагов

В ходе общения с ветеранами на площади Победы в Минске 9 мая Александр Лукашенко посетовал на то, что не всегда видит своих врагов.





«Вы даже не беспокойтесь. Мы ничего не боимся. Мы просто показываем, кто есть кто. Нам сложно, потому что мы их не видим. Наши ветераны, которые еще живы и здоровы, они хоть видели в лицо своих врагов. Мы порой их не видим», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он также призвал ветеранов сделать прививки от ковида «на всякий случай».

Выступая на площади Победы после церемонии возложения венков по случаю праздника 9 Мая, Лукашенко высказал мнение, что «современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую одежду, униформу, делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне, именно поэтому нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами, вместо символов великой победы, мира и созидания».