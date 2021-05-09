ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко посетовал, что не видит своих врагов

09.05.2021 14:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В ходе общения с ветеранами на площади Победы в Минске 9 мая Александр Лукашенко посетовал на то, что не всегда видит своих врагов.

Лукашенко посетовал, что не видит своих врагов

«Вы даже не беспокойтесь. Мы ничего не боимся. Мы просто показываем, кто есть кто. Нам сложно, потому что мы их не видим. Наши ветераны, которые еще живы и здоровы, они хоть видели в лицо своих врагов. Мы порой их не видим», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он также призвал ветеранов сделать прививки от ковида «на всякий случай».

Выступая на площади Победы после церемонии возложения венков по случаю праздника 9 Мая, Лукашенко высказал мнение, что «современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую одежду, униформу, делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне, именно поэтому нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами, вместо символов великой победы, мира и созидания».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе общения с ветеранами на площади Победы в Минске 9 мая Александр Лукашенко посетовал на то, что не всегда видит своих врагов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Нужно еще больше сплотиться, чтобы сохранить суверенитет Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by