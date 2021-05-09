Видеофакт. Красно-зеленые шарики, против которых подали петицию и выступало Минприроды, все же запустили

Источник материала: Салiдарнасць

Тысячи шаров с гелием оказались в небе.

Несмотря на петицию, которую подписали 1700 человек, шары запустили над площадью Победы. Ранее Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды рекомендовал управлению культуры Мингорисполкома исключить запуск шаров из праздничной программы.

Примечательно, что еще в 2019-м году против запуска гелиевых воздушных шаров во время праздников выступало Минприроды. Это вредит природе. Многие считают, что праздник можно провести без вреда и «кучи мусора, запускаемого в небо».

Оказалось, нельзя.

Кстати, ранее сообщалось, что на 4 тысячи шаров с гелием в цветах государственного флага из бюджета собирались потратить 8 тысяч рублей.