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Видеофакт. Красно-зеленые шарики, против которых подали петицию и выступало Минприроды, все же запустили
09.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Тысячи шаров с гелием оказались в небе.
Несмотря на петицию, которую подписали 1700 человек, шары запустили над площадью Победы. Ранее Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды рекомендовал управлению культуры Мингорисполкома исключить запуск шаров из праздничной программы.
Примечательно, что еще в 2019-м году против запуска гелиевых воздушных шаров во время праздников выступало Минприроды. Это вредит природе. Многие считают, что праздник можно провести без вреда и «кучи мусора, запускаемого в небо».
Оказалось, нельзя.
Кстати, ранее сообщалось, что на 4 тысячи шаров с гелием в цветах государственного флага из бюджета собирались потратить 8 тысяч рублей.
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Видеофакт. Красно-зеленые шарики, против которых подали петицию и выступало Минприроды, все же запустили
Тысячи шаров с гелием оказались в небе.
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