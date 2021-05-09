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На что расходуется бюджет Гродненской области? Владимир Караник опубликовал в Facebook новый пост

09.05.2021 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Гродненского облисполкома пояснил, что опубликованный ранее пост о некоторых видах господдержки вызвал горячую дискуссию, и ему хотелось бы сделать ее более предметной, а участников – более информированными, передает «Гродненская правда».




 – Если отбросить эмоции, следует констатировать, что значительная часть населения в принципе имеет слабое представление, откуда берутся деньги в бюджете и на что они тратятся.

Часть читателей напрямую задавали этот вопрос, – отметил Владимир Караник.

– Предваряя некоторые вопросы и комментарии, сразу хочу сказать, что ролики делались в Гродно журналистами телеканала «Гродно Плюс» и работниками главного финансового управления в рамках безвозмездного сотрудничества между Гродненским облисполкомом и телеканалом, за что, пользуясь случаям, хотелось бы высказать искренние слова благодарности этим, несомненно талантливым, журналистам. Я надеюсь, совместно с ними мы продолжим поиск наиболее наглядных и доступных форматов информирования граждан о злободневных вопросах и проблемах, волнующих общество, – добавил он.
 
Теги: Гродно
 
 
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Председатель Гродненского облисполкома пояснил, что опубликованный ранее пост о некоторых видах господдержки вызвал горячую дискуссию, и ему хотелось бы сделать...
 
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