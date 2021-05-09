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Tesla на полгода отложила запуск европейской "Гигафабрики-4" под Берлином

09.05.2021 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Tesla на полгода отложила старт производства на своем европейском заводе под Берлином, который также известен под названием "Гигафабрика-4", сообщает Autonews ru.




Глава Tesla Илон Маск дал дополнительные шесть месяцев европейской команде на полную подготовку к выпуску автомобилей для стран Евросоюза – до января 2022 года. Прежде предполагалось, что завод должен быть запущен в эксплуатацию в июле нынешнего года.

По данным источников издания, Tesla еще не получила окончательного разрешение на работу новой "Гигафабрики". Кроме того, у американцев есть проблемы со строительством производственной площадки для аккумуляторов.

В конце апреля стало известно, что местное Министерство природных ресурсов обвинило Tesla в использовании несоответствующих труб для отвода промышленных сточных вод. Экологи утверждают, что нарушения могут привести к отравлению питьевой воды в регионе.
 
Европейский завод Tesla "Гигафабрика-4" (Giga Berlin), возводят в пригороде немецкой столицы рядом с новым аэропортом. Предприятие, в строительство которого инвестируют примерно 4 млрд долларов, займет территорию около 300 га, что по площади эквивалентно приблизительно 420 футбольным полям.

В 2020 и 2021 году Tesla столкнулась с рядом трудностей во время строительства. В частности, речь идет о массовых протестах местных экологов, подавших в суд из-за вырубки леса под площадку для завода.

Отметим, что американский производитель электромобилей Tesla по итогам первого квартала 2021 года получил чистую прибыль в размере 438 млн долларов.

Как сообщает АВТОСТАТ, в январе-марте 2021 года Tesla произвела 180.338 электромобилей, что в 1,7 раз выше показателя за аналогичный период 2020 года. При этом в первые три месяца нынешнего года компания не изготовила ни одного электромобиля Model S и X, а весь выпуск пришелся на Model 3 и Y.
 
 
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Компания Tesla на полгода отложила старт производства на своем европейском заводе под Берлином, который также известен под названием "Гигафабрика-4", сообщает Autonews...
 
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