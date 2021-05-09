ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Премьер - о декрете "на случай чего": Главнокомандующий предусмотрел все варианты

09.05.2021 14:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Премьер-министр Роман Головченко объяснил сегодня актуальность принятия декрета «О защите суверенитета», по котором в случае, если Лукашенко убьют, власть должна перейти к Совету безопасности.


Архивное фото

Глава правительства считает, что в стране должен быть план действий для нештатных случаев, и подписанный декрет его предлагает.

Головченко уточнил, что глава государства принял решение, каким станет управление страны в случае, если в отношении его будут совершены действия насильственного характера.

Это его право и даже, возможно, обязанность как главнокомандующего — предусмотреть все возможные варианты. На любой нештатный случай в государстве должен быть план действий», — сказал Головченко.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко 9 мая подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя».

Документ устанавливает, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все госорганы действуют, руководствуясь решениями Совета безопасности под председательством премьер-министра.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Роман Головченко объяснил сегодня актуальность принятия декрета «О защите суверенитета», по котором в случае, если Лукашенко убьют, власть должна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт. Красно-зеленые шарики, против которых подали петицию и выступало Минприроды, все же запустили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by