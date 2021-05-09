Общий венок от всех религиозных конфессий Беларуси впервые лег к Монументу Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На площади Победы в Минске почтили память погибших участников войны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Атмосферу победного мая воссоздали на десятке площадок Минска. Начались празднования на Площади Победы. Для белорусов эта дата особенная. Ведь во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель страны.

Тех, кто прошел войну и отстоял независимость Беларуси, с каждым годом все меньше. Сейчас их немногим больше трех тысяч. К ветеранам особенное отношение. Они на самых почетных местах у обелиска Победы. Здесь собралось несколько тысяч человек.

«Война – это голод, во-первых. Мы были рады корочке хлеба. Когда были в детдоме, выходили на железнодорожный вокзал. Там шли войска на фронт с востока, и солдаты угощали нас сухарями», – вспоминает полковник в отставке Анатолий Жариков.

«Для меня этот день важен, потому что и отец погиб, и бабушка сгорела, и много родственников моих погибли. Отец уже в 1943 году, в Речице под Гомелем, освобождали Белоруссию, погиб», – сказала жительница Минска Валентина Фокина.

«Не хотелось бы, чтобы мы снова испытывали то, что нам пришлось пережить. Нам нужен мир, единство нашего народа, и чтобы Белоруссия родная жила и процветала», – отметил полковник в отставке Александр Иус.

Монумент на площади Победы утопает в цветах. В возложении приняли участие президент страны с сыновьями, руководители госорганов, Национального собрания, дипломаты, активисты, молодежь, духовенство. Впервые общий венок лег от представителей всех религиозных конфессий страны. Так хотели подчеркнуть: в Беларуси все едины. О том, как важно сохранить это единство, говорил и президент.

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«Это немыслимо, что в то время, когда мы заботимся о сохранении памяти, последователи оккупантов и их приспешников упрекают нас в милитаризме и прославлении войны. Нас, наследников тех, которые не пришли с войны – каждый третий. Мы как никто другой хлебнули этого горя и постоянно говорим о том, что война страшна. Нам не нужна война. Подоплека их очевидна. Мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете. И вновь пытаются одеть молодежь в коричневую униформу. Делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне. Именно поэтому нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами вместо символов великой победы мира и созидания», – сказал белорусский лидер.

Память погибших почтили минутой молчания.

Возложение цветов и венков – это только начало праздника. Завершится памятный марафон тоже здесь, на площади Победы, большим гала-концертом. А затем прогремят мирные залпы салюта. Шоу можно будет увидеть практически из любой точки Минска.