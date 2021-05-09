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В ночь на 10 мая возможны заморозки
09.05.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мая – Sputnik. Ночью 10 мая на юго-востоке страны возможны заморозки до -2°C, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По прогнозам синоптиков, в течение дня небо будет ясным до самого позднего вечера. Осадки маловероятны.
В Минске ночью будет +5..+7°C, днем— +19..+21°C.
В Могилеве, Гомеле и Витебске ночью ожидается +1..+3°C, днем — +18..+20°C.
Прогнозируется, что в Бресте и Гродно ночью воздух прогреется до +9°C, днем — до +23°C.
По народным приметам, если в этот день наблюдается ясный восход солнца, то лето скорее всего будет ветреным.
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От заморозков до +26°С:
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Май начался неприветливо. Ночью пока холодно, однако днем воздух уже начинает прогреваться до двадцати и даже двадцати трех градусов.
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