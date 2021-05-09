В ночь на 10 мая возможны заморозки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Ночью 10 мая на юго-востоке страны возможны заморозки до -2°C, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По прогнозам синоптиков, в течение дня небо будет ясным до самого позднего вечера. Осадки маловероятны.

В Минске ночью будет +5..+7°C, днем— +19..+21°C.

В Могилеве, Гомеле и Витебске ночью ожидается +1..+3°C, днем — +18..+20°C.

Прогнозируется, что в Бресте и Гродно ночью воздух прогреется до +9°C, днем — до +23°C.

По народным приметам, если в этот день наблюдается ясный восход солнца, то лето скорее всего будет ветреным.

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