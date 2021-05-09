Как Витебск отметил День Победы

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 9 мая – Sputnik. Официальные мероприятия, посвященные 9 Мая, в Витебске завершились. Праздничное шествие, возложение цветов к Вечному огню и тожественный митинг – традиционные части празднования Дня Победы.

До конца дня в городе на Двине будут идти концерты, работать аттракционы и продолжаться "народные гуляния".

Шествие с двумя акциями

Начались праздничные мероприятия в Витебске в девять утра, когда от площади Ленина стартовало шествие. Колонна собрала множество горожан, но по ходу движения разделилась на три части: впереди с портретами сражавшихся на войне родственников шли участники акции "Беларусь помнит", за ними на небольшом отдалении, тоже с портретами воевавших близких, шествовал "Бессмертный полк", а замыкали праздничную процессию представители трудовых коллективов.

© Sputnik / Павел Вур От площади Ленина стартовало шествие в Витебске

© Sputnik / Павел Вур С портретами сражавшихся на войне родственников шли участники акции "Беларусь помнит"

С цветами, на тротуарах в основном стояли школьники и молодые люди.

© Sputnik / Павел Вур Праздничную колонну в Витебске приветствовали молодые люди с цветами

"Мы пришли сюда с классом, я впервые на таком празднике. Мама рассказывала, что мой прадедушка воевал и был ранен на войне, но дошел до Берлина, поэтому нашей семье есть, что праздновать", - сообщила корреспонденту ученица 6 класса одной из Витебских школ Анастасия.

© Sputnik / Павел Вур Участники акции "Бессмертный полк" прошли по улицам Витебска

Растянувшаяся более чем на сотню метров колонна шла на площадь Победы, где у монумента, посвященного освободителям Витебска – советским воинам, партизанам и подпольщикам "Три штыка", состоялись возложение цветов и праздничный митинг.

Митинг

"С годами все более очевидным становится значение подвига советского народа. Он добыт на фронтах и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, в мрачных застенках гетто и концлагерях. Его цена – лобовые атаки пехоты и десанта, танковые, артиллерийские и воздушные сражения, работа на Победу без сна и отдыха в госпиталях, на заводах, в полях", - сообщил на торжественном митинге председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

© Sputnik / Павел Вур У монумента советским воинам, партизанам и подпольщикам "Три штыка" состоялись возложение цветов и праздничный митинг

Он отметил, что в традиции нашего народа – "достойно хранить память о прошлом, трудиться над восстановлением святынь и возрождением имен тех, кто жизнью заплатил за спокойное будущее".

© Sputnik / Павел Вур Праздничный митинг в Витебске

За последние пять лет, при установке новых мемориальных плит и замене старых на них было нанесено свыше 63 тысяч имен погибших во время Великой отечественной войны солдат, причем треть из них впервые.

© Sputnik / Павел Вур Государственный флаг с именами погибших героев Витебска

Отдельно Шерстнев поблагодарил ветеранов и отметил, что они показывают пример духовной силы и истинной преданности Родине.

После окончания торжественного митинга на площади Победы начался праздничный концерт и выступление духового оркестра. Кроме того, для горожан устроили выставку военной и спасательной техники. Отдельный интерес вызвала площадка, на которой реконструкторы, одетые в форму бойцов Красной армии времен Великой отечественной войны давали всем желающим ознакомиться с образцами восстановленного оружия и изучить быт солдат.

© Sputnik / Павел Вур Витебские реконструкторы приглашают на площадку, посвященную быту солдат Великой Отечечтвенной

В течение всего дня в разных частях Витебска будут проходить праздничные концерты, а с 21.00 до 23.00 основные гуляния переместятся вновь на площадь Победы, где горожанам покажут праздничную концертную программу "Спасибо героям за мирное небо". В 22.55 пройдет акция "Споем "День Победы" вместе!" А в 23.00 у монумента "Три штыка" состоится праздничный салют.