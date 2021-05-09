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Как Витебск отметил День Победы
09.05.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 9 мая – Sputnik. Официальные мероприятия, посвященные 9 Мая, в Витебске завершились. Праздничное шествие, возложение цветов к Вечному огню и тожественный митинг – традиционные части празднования Дня Победы.
До конца дня в городе на Двине будут идти концерты, работать аттракционы и продолжаться "народные гуляния".
Шествие с двумя акциями
Начались праздничные мероприятия в Витебске в девять утра, когда от площади Ленина стартовало шествие. Колонна собрала множество горожан, но по ходу движения разделилась на три части: впереди с портретами сражавшихся на войне родственников шли участники акции "Беларусь помнит", за ними на небольшом отдалении, тоже с портретами воевавших близких, шествовал "Бессмертный полк", а замыкали праздничную процессию представители трудовых коллективов.
© Sputnik / Павел Вур
От площади Ленина стартовало шествие в Витебске
© Sputnik / Павел Вур
С портретами сражавшихся на войне родственников шли участники акции "Беларусь помнит"
С цветами, на тротуарах в основном стояли школьники и молодые люди.
© Sputnik / Павел Вур
Праздничную колонну в Витебске приветствовали молодые люди с цветами
"Мы пришли сюда с классом, я впервые на таком празднике. Мама рассказывала, что мой прадедушка воевал и был ранен на войне, но дошел до Берлина, поэтому нашей семье есть, что праздновать", - сообщила корреспонденту ученица 6 класса одной из Витебских школ Анастасия.
© Sputnik / Павел Вур
Участники акции "Бессмертный полк" прошли по улицам Витебска
Растянувшаяся более чем на сотню метров колонна шла на площадь Победы, где у монумента, посвященного освободителям Витебска – советским воинам, партизанам и подпольщикам "Три штыка", состоялись возложение цветов и праздничный митинг.
Митинг
"С годами все более очевидным становится значение подвига советского народа. Он добыт на фронтах и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, в мрачных застенках гетто и концлагерях. Его цена – лобовые атаки пехоты и десанта, танковые, артиллерийские и воздушные сражения, работа на Победу без сна и отдыха в госпиталях, на заводах, в полях", - сообщил на торжественном митинге председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.
© Sputnik / Павел Вур
У монумента советским воинам, партизанам и подпольщикам "Три штыка" состоялись возложение цветов и праздничный митинг
Он отметил, что в традиции нашего народа – "достойно хранить память о прошлом, трудиться над восстановлением святынь и возрождением имен тех, кто жизнью заплатил за спокойное будущее".
© Sputnik / Павел Вур
Праздничный митинг в Витебске
За последние пять лет, при установке новых мемориальных плит и замене старых на них было нанесено свыше 63 тысяч имен погибших во время Великой отечественной войны солдат, причем треть из них впервые.
© Sputnik / Павел Вур
Государственный флаг с именами погибших героев Витебска
Отдельно Шерстнев поблагодарил ветеранов и отметил, что они показывают пример духовной силы и истинной преданности Родине.
После окончания торжественного митинга на площади Победы начался праздничный концерт и выступление духового оркестра. Кроме того, для горожан устроили выставку военной и спасательной техники. Отдельный интерес вызвала площадка, на которой реконструкторы, одетые в форму бойцов Красной армии времен Великой отечественной войны давали всем желающим ознакомиться с образцами восстановленного оружия и изучить быт солдат.
© Sputnik / Павел Вур
Витебские реконструкторы приглашают на площадку, посвященную быту солдат Великой Отечечтвенной
В течение всего дня в разных частях Витебска будут проходить праздничные концерты, а с 21.00 до 23.00 основные гуляния переместятся вновь на площадь Победы, где горожанам покажут праздничную концертную программу "Спасибо героям за мирное небо". В 22.55 пройдет акция "Споем "День Победы" вместе!" А в 23.00 у монумента "Три штыка" состоится праздничный салют.
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В многочисленной праздничной колонне шли участники акции "Беларусь помнит", а следом "Бессмертный полк".
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