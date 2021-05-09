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Странное видео из Лиды: на торжествах женщины якобы раздают деньги. Задали вопрос исполкому
Источник материала: Onliner
В Telegram сегодня распространяют видео, на котором видно, как люди стоят в очереди к нескольким женщинам с красно-зелеными бутоньерками. Прислали ролик и в редакцию Onliner. В руках у женщин какие-то бумаги и, вероятно, купюры.
— Действие происходит в Лиде, в пару метрах от мемориала Курган Славы. Людям под роспись выдают деньги за участие на параде, — утверждает приславший ролик человек.
В праздничной программе,
Мы обратились в пресс-службу Лидского райисполкома с вопросом, имеют ли какое-то отношение женщины на видео к организации праздника и действительно ли за участие в митинге людям предлагалось вознаграждение. В пресс-службе подтвердили, что на видео действительно город Лида.
— Кто эти женщины и что они делают у Кургана Бессмертия, непонятно. К организации праздника отношения они не имеют. Предполагаю, что это могут быть и провокационные действия. Проверим, — пояснила пресс-секретарь Лидского райисполкома Марина Григорьева.
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В Telegram сегодня распространяют видео, на котором видно, как люди стоят в очереди к нескольким женщинам с красно-зелеными бутоньерками. Прислали ролик и в редакцию...
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